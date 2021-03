„Geld für Schulen, nicht für Panzer“: Die Linke in MV stellt sich zu den Wahlen auf

Demmin

Stell dir vor es ist Landtagswahl, und deine Partei könnte in die Regierung kommen: Aufbruchstimmung liegt in der luftigen Tennishalle von Demmin. Dort, wo die Landes-CDU mit Angela Merkel politischen Aschermittwoch feiert, peitscht sich die Linke für den Wahlkampf ein. Es geht um Kampf gegen Armut, um Frieden, Bildung, Verkehrskonzepte, Auswege aus der Corona-Krise. Die Parteimitglieder küren Simone Oldenburg (51) aus Gägelow und Dietmar Bartsch (62, Prerow) zu Spitzenkandidaten für Landtags- und Bundestagswahl.

Themen: Kliniken an Kommunen, mehr Qualität in Kitas

Oldenburg erhält 93,7 Prozent der Stimmen. In ihrer Rede beschreibt sie die Partei als „Garant für Gerechtigkeit“, die sich gegen Armut, für bessere Löhne und sichere Renten einsetze. Platz zwei geht an Torsten Koplin (58) aus Alt Rehse, Landeschef der Linken. Er fordert Rekommunalisierung von Krankenhäusern. Gesundheit dürfe keine Ware sein, aber jedes zweite Klinikbett in MV spiele Dividenden für Aktionäre ein. Finanzpolitikerin Jeannine Rösler (50) aus Tutow fordert mehr Steuergerechtigkeit und Qualität in den Kitas – sie landet auf Platz drei der Linken-Liste.

Der Parteitag schleppt sich dahin. Ein Ausschuss schlägt langatmig die ersten 20 Kandidaten vor, manches kommt anders. 36 Linke wollen in den Landtag, davon 26 Männer. Ab Platz vier gibt es Kampfkandidaturen. Henning Foerster (Schwerin) gewinnt. Zuvor berichtet er von Erfolgen in der Opposition. Für den Vorschlag der Linken, bei der Rettung der MV Werften die Zulieferer nicht zu vergessen, sei man zunächst in Schwerin „ausgelacht worden“. Später habe das CDU-geführte Wirtschaftsministerium genau das getan.

Liedermacher Eisbrenner will eine Stimme für Kultur sein

„Ich mache Rockmusik.“ Liedermacher Tino Eisbrenner bewirbt sich um einen Listenplatz bei den Linken in MV. Quelle: Martin Börner

Auftritt Tino Eisbrenner: Der Liedermacher und Buchautor wirft seinen Hut in den Ring. Redet viel über sich: „Ich hatte einige Hits in der DDR.“ Er wolle eine Stimme für die Kultur sein, die in der Corona-Krise so stark vernachlässigt worden sei. Warum er sich ausgerechnet auf den „Jugendplatz“ der Linken bewerbe, kontert Eisbrenner: „Ich mache Rockmusik.“

Der Listenplatz geht allerdings an Christian Albrecht aus Rostock. Auch Jacqueline Bernhardt (Groß Laasch) und Eva-Maria (Rostock) ergattern vordere Plätze, die Eintrittskarte für den Landtag, wenn die Wähler mitspielen. Auf weiteren Plätzen drängen sich viele Bewerber. Die Listenwahl der Linken wird bis Sonntag fortgesetzt.

Zuvor haben die Parteimitglieder Dietmar Bartsch (62) klar zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl nominiert: 93,5 Prozent der Stimmen. Bartsch nimmt sich in seiner Rede vor allen CDU und CSU im Bundestag zur Brust. Dass Unionsabgeordnete beim Beschaffen von Schutzmasken mit verdienten, sei ein Skandal. Süffisant schlägt Bartsch vor, die Union im Bundestag könnte einen Fußballverein namens „1. FC eigene Tasche“ gründen. Sie stecke „knietief im moralischen Sumpf“.

Glückwünsche per What’sApp von Gysi und Wagenknecht

Die Linke setze im Wahlkampf auf die Themen Armutsbekämpfung und sozialer Zusammenhalt. Waffenexporte müssten gebremst, Rüstungsausgaben gesenkt werden. „Wir brauchen mehr Geld für Schulen und nicht für Panzer“, so Bartsch. Zur Finanzierung der Pandemie-Kosten müsste eine Vermögensabgabe für Multimillionäre her. Glückwünsche kommen per What’sApp von Sahra Wagenknecht und Gregor Gysi. Bartsch schmunzelt.

Auf Platz zwei der Linken-Bundestagsliste landet Ina Latendorf (49) aus Plate bei Schwerin, Platz drei geht an die erst 22-jährige Studentin Amina Kanew aus Neubrandenburg.

Kassner will den „Merkel-Wahlkreis“ gewinnen

Auch Kerstin Kassner (63) will es noch mal wissen. Die Bundestagsabgeordnete lässt sich nicht über die Liste absichern, tritt als Direktkandidatin im Wahlkreis 15 mit Stralsund an. „Es reizt mich, dass Frau Merkel nicht mehr antritt“, so Kassner. Sie wolle den Wahlkreis gewinnen.

Auch das ist die Linke: Mignon Schwenke wird von ihrer Partei gefeiert, weil sie als Landtagsvizepräsidentin – zur Neutralität verpflichtet – einen AfD-Mann hörbar abwertete. Ein Bewerber, der erklärt, er wolle in den Bundestag „reinknallen“, erhält nur sechs Stimmen, kandidiert wieder, wird aber nicht auf die Liste gesetzt.

