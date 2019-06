Schwerin

Paukenschlag in Schwerin: Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) denkt darüber nach, marode Straßen in MV einfach zu schließen. Dies steht im neuen Landesverkehrsplan, den Pegel am Mittwoch im Landtag vorstellte. Die Botschaft ist klar: Um das gut 29 000 Kilometer lange Straßennetz in MV in Schuss zu halten, fehlt viel Geld. Und zwar allen: Bund, Land, Kreisen, Gemeinden. Von einer „40- bis 60-prozentigen Unterdeckung“ ist die Rede. Ohne „entschiedenes Gegensteuern“ sei die Funktionsfähigkeit vieler Straßen gefährdet.

Pegel : mehr Geld, weniger Verwaltung oder Straßen aufgeben

Um dies zu ändern, enthält Pegels neuer Plan drei Vorschläge: 1. mehr Geld, mindestens das Doppelte, in die maroden Straßen investieren. Dass dies eher unwahrscheinlich ist, zu diesem Schluss kommt das Papier selbst; tendenziell gingen die Mittel für die Verkehrswege sogar zurück. 2. Für Straßenbau verantwortliche Verwaltungen sollten zusammengelegt werden, um Geld zu sparen. Als dritten „Lösungsansatz“ serviert Pegel, das Geld „zielgerichteter“ für „eine im Umfang reduzierte Straßeninfrastruktur“ einzusetzen. Heißt: kaputte Straßen einfach dichtmachen, wo möglich. Dabei sei zunächst an jene Strecken zu denken, „die keine wesentliche Funktion mehr haben“. Eine Notmaßnahme in Zeiten sinkender Einwohnerzahlen und dünnerer Besiedlung.

Mehr Geld sei für Straßen nötig, mahnte Pegel den Landtag, der in einigen Monaten über den Doppelhaushalt 2019/20 abstimmt. Man müsse sich entscheiden, wie viel Qualität und Quantität bei Straßen gewollt seien. Er selbst werde nicht raten, Straßen zu schließen: „Ich habe keinen wirklich guten Vorschlag.“ Allerdings wies er darauf hin, dass Land, Kreise und Gemeinden Strecken parallel „mit demselben Steuergeld“ beackern müssten. Da seien Prioritäten wichtig.

Vize-Landrat: Staat muss Infrastruktur erhalten

Dietger Wille ( CDU), Vize-Landrat in Vorpommern-Greifswald, winkt zum Thema ab. „Mir fällt keine Kreisstraße ein, die wir aufheben können.“ Es sei Aufgabe des Staates, Infrastruktur aufrechtzuerhalten, nicht abzuschaffen. In den sechs Landkreisen gibt es allein an den Kreisstraßen einen Investitionsstau in Milliarden-Höhe, in Vorpommern-Greifswald von rund 200 Millionen, im Kreis Rostock 170 Millionen. Landesrechnungshof sowie Städte- und Gemeindetag hatten die Defizite in der Vergangenheit angeprangert. Für Wille kann die Antwort nur lauten: „Mehr Geld, das ist der einzige richtige Ansatz.“

Linke kritisiert „verfehlte Verkehrspolitik“

Im Landtag löst der Landesverkehrsplan keinen Jubel aus. Während SPD und CDU unter anderem die Umsetzung einer „zukunftsweisenden Verkehrspolitik“ beschließen, moniert Mignon Schwenke (Linke) eine „verfehlte Verkehrspolitik“, fordert vor allem endlich Verbesserung im Bus- und Bahnnetz, dazu einen Ausbau des löchrigen Radwegenetzes. Stephan Reuken ( AfD) erklärt: „Die Erhaltung unseres Straßennetzes ist von großer Bedeutung.“

Der Landesverkehrsplan beschreibt Ziele für kommende Jahre: Das Radwegenetz soll ausgebaut, Bus- und Schienenverkehr sollen besser vernetzt werden. Das Straßennetz umfasse 29 241 Kilometer – davon seien 554 Bundesautobahnen, 1997 Bundesstraßen, 3296 Landesstraßen und 23 394 Straßen von Landkreisen und Gemeinden.

Frank Pubantz