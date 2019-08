In Mecklenburg-Vorpommern gibt es derzeit rund 450 ambulante Pflegedienste – aufgeteilt auf rein private Dienste und die der Wohlfahrtsverbände, die sich unter anderem aus Einnahmen der Glücksspiele finanzieren. Die privaten Dienste müssen ihre Refinanzierung der Personal- und Sachkosten mit den Krankenkassen selbst verhandeln. Die Betreuung und Organisation der Pflege ist aufgeteilt auf 18 Pflegestützpunkte in den Kreisen Parchim (3), Mecklenburgische Seenplatte (3), Nordwestmecklenburg (3), Landkreis und Hansestadt Rostock (5), Vorpommern-Rügen (2), Vorpommern-Greifswald (3) und Schwerin (1). Seit dem Jahr 2005 ist die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in MV von 51 168 auf 67 995 im Jahr 2011 und mittlerweile auf mehr als 70 000 gestiegen. Bis 2030 wird mit einem Anstieg auf über 80 000 Menschen, die in MV pflegebedürftig sind, gerechnet. Im Jahr 2011 sind rund sechs Prozent der Menschen über 70 Jahre im Land pflegebedürftig gewesen. Bei den über 90-Jährigen sind es hingegen 70 Prozent.