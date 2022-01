Rostock/Stralsund/Wismar

Auch wenn viele Leser in der Causa „Wie weiter mit den Werften im Land?“ nicht immer einer Meinung sind, so ist ihnen doch gemein, dass sie die Entwicklung sehr aufmerksam begleiten. Zuletzt ereilte die rund 2000 Beschäftigten auf den MV Werften die Nachricht, dass die am vergangenen Freitag fälligen Dezember-Löhne von sieben bis acht Millionen Euro nicht ausgezahlt werden konnten. Im Hintergrund laufen seit Langem Gespräche über einen möglichen Rettungsplan zwischen Bund und Land. Leser diskutieren über eine notwendige Staatshilfe und über das unübersehbare Liquiditätsproblem bei den Werften selbst.

Uwe Buntrock jedenfalls hält nichts von einer weiteren Finanzspritze in Millionenhöhe: „Andere Lösungen als immer nur Millionen reinzupumpen, sind längst überfällig.“ Mit dem ganzen Geld, was da verschwendet wurde, so sieht es Buntrock, „hätte das Land MV schon zukunftsweisende Jobs schaffen können“.

Matthias Meißner spricht mit Blick auf das Unternehmen von einer „Geldverbrennungsmaschine“.

„Deutschland lässt sich erpressen“

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) befand zu den nicht gezahlten Löhnen: Das sei „nicht akzeptabel“, woraufhin Enrico Komning meint: „Nicht akzeptabel ist die Politik, die dazu geführt hat.“

Moritz Heinzig wiederum ist in dem Punkt der Ansicht: „Bei jedem Problem ist es mittlerweile Usus geworden, der Regierung die Schuld zu geben, statt bei den wirklich Verantwortlichen zu gucken.“

Willi Uttendorf spekuliert: Sollte Geld da sein, sei es doch wohl selbstverständlich, dass die Regierung jegliche Unterstützung ablehne. „Oder soll der Milliardär in Malaysia noch belohnt werden für sein dreckiges Spiel auf Kosten des Steuerzahlers?“

Rene Krüger greift den letzten Gedanken auf: „Natürlich auf Kosten des Steuerzahlers. Deutschland lässt sich nun mal auf allen Ebenen erpressen, ganz besonders moralisch. Und genau das wissen im Grunde alle ausländischen Investoren.“

Hätte Eckhard Harloff etwas zu sagen, würde er das Unternehmen „dichtmachen bzw. keine Gelder mehr reinstecken“. Harloff: „Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.“

So sieht es auch Tom Seyme: „Ich denke, es ist jetzt wirklich mal Zeit, die MV Werften sterben zu lassen. Wie viel Geld will man in dieses Loch noch schmeißen? Manche Sachen sind einfach nicht zu retten, und das sollte man irgendwann auch mal einsehen.“

„Kleine Firma hätte man längst dichtgemacht“

Conny Bolte zeigt sich angesichts der derzeitigen Lage erschrocken: „Die Mitarbeiter stehen ohne Lohn da, manche sind Alleinverdiener. Das Geld für Miete und vor allem für Strom fällt nicht vom Himmel. Immer sind es die Kleinen.“

René Romann kritisiert die Politik: „Sorry, aber wie viel Geld sollen Land und Bund da noch reinstecken? Rund 250 Millionen Corona-Beihilfen in 2020, dann noch mal rund 50 Millionen Anfang 2021 zur Abwendung der Zahlungsunfähigkeit. Mit diesen 300 Millionen hätte man die Werften dichtmachen und jedem der 3000 Arbeitnehmer 100 000 Euro auszahlen können. Die Sache wäre bereits vorbei. Ganz davon abgesehen, dass man die Sachwerte ebenfalls hätte verkaufen können, es wäre also noch mehr Geld pro Mitarbeiter geworden. Stattdessen sollen jetzt Bund und Land noch mal Millionen nachschießen?“ Romann ist überzeugt: „Bei jeder kleinen Firma hätte man den Laden schon längst wegen Insolvenz dichtgemacht und noch seitens der Staatsanwaltschaft geprüft, ob nicht Insolvenzverschleppung seitens der Geschäftsführung vorliegt. Aber bei den Werften sollen die Steuerzahler mal wieder die Deppen sein, die offensichtlich nicht rentable Firmen über Wasser halten?“

Bea Liebig sieht in solchen Situationen immer wieder, dass die gefährdeten „Arbeitsplätze“ ins Feld geführt werden. Konzerninhaber haben ihre soziale Ader entdeckt. Oder geht es doch um die Steigerung von Profit hinter dem Deckmantel ,Arbeitsplätze’?“

