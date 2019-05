Schwerin

Der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern warnt vor den prognostizierten Auswirkungen des Finanzausgleichs 2020. Besonders steuerstarke Wirtschaftsstandorte litten darunter, teilte der Kommunalverband mit. Er befürchtet sogar einen Stillstand der wirtschaftlichen Entwicklung im Land und den Verlust von Unternehmensstandorten sowie Arbeitsplätzen. Darum fordert der Städte- und Gemeindetag nun Nachbesserungen.

Der Geschäftsführer des Kommunalverbandes, Andreas Wellmann, sagte dazu: „Es muss für diese Städte eine Lösung gefunden werden, sonst schadet das dem ganzen Land. Hier könnte die Verabredung, dass noch über die Auflösung der sogenannten Abzugsbeträge gesprochen wird, Abhilfe schaffen, um davon weitere Anteile den Kommunen zufließen zu lassen.“

Im März hatten sich das Land und die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern auf einen neuen Finanzausgleich ab 2020 geeinigt. Im Rahmen einer Tagung des Städte- und Gemeindetages am Mittwoch wurden neue Zahlen des Innenministeriums besprochen, wobei Kritik an dem neuen Gesetz aufkam.

Sabrina Winter