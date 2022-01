Wismar/Schwerin

Rückschlag bei der erhofften Rettung der MV Werften. Der Mutter-Konzern Genting Hongkong aus Malaysia kündigte am Dienstag in Asien an, wegen der finanziellen Schieflage Schritte zu einer Insolvenz einzuleiten.

„Im Lichte der Finanzsituation des Konzerns wird der Vorstand möglicherweise eine vorläufige Liquidierung des Unternehmens beim zuständigen Gerichtshof in Bermuda einreichen“, teilte Genting-Boss Tan Sri Lim Geschäftspartnern mit. Es sei denn, es werde noch eine Lösung gefunden. Aber bislang habe keine der beteiligten Banken einer Auszahlung zugestimmt.

Seit Dienstag ist der Handel mit Genting-Aktien an der Börse wieder ausgesetzt. Als Begründung führt Genting das Urteil des Landgerichts Schwerin an, dass die MV-Landesregierung ein erhofftes Darlehen von 78 Millionen Euro als Liquiditätshilfe doch nicht sofort auszahlen muss.

Minister: „Land sieht seine Skepsis bestätigt“

„Das Land sieht sich in seiner Skepsis bestätigt“, reagieren Finanz- und Wirtschaftsminister Heiko Geue und Reinhard Meyer (beide SPD) in einer gemeinsamem Erklärung auf die mögliche Genting-Pleite. Man hätte auch mit der Auszahlung des 78-Millionen-Darlehens diese Entwicklung nicht verhindert. „Die durch die Corona-Pandemie verursachten Probleme erscheinen größer als die Darlehenszusage an den Mutterkonzern der MV Werften“, so die Minister. Um Steuergeld nicht zu verbrennen, sei es richtig gewesen, das Geld nicht auszuzahlen.

Unterstützung kommt vom Koalitionspartner Linke: „Die Probleme sind vielschichtig, die Liquiditätslücke offenbar viel größer. Dass Genting Hongkong bisher nicht bereit war, eine Garantie für die Abnahme der Global I abzugeben, untermauert diese Einschätzung“, erklärt Fraktionschefin Jeannine Rösler.

Das Land hat derzeit Bürgschaften über 301 Millionen Euro für MV Werften/Genting übernommen. Der Bund trage aktuell ein Gesamtrisiko von einer Milliarde Euro für Projekte von Genting, zum Beispiel Exportkreditgarantien, heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion.

Für Unruhe sorgte kurz die Nachricht, dass die „Global Dream“ gar nicht den MV Werften gehören könnte. Laut der internationalen Schifffahrtsplattform Equasis soll eine Tochtergesellschaft von Genting Hongkong seit Jahresbeginn registrierter Eigentümer sein – konkret die Dream Global One Ltd. seit 1.1.2022, kurz vor dem Insolvenzantrag für acht Gesellschaften der MV Werften. Als Betreiber soll demnach mit selbem Datum Genting Cruises Lines firmieren. Beide Unternehmern werden mit Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia, angegeben.

Insolvenzverwalter: „Das Schiff gehört den MV Werften“

Verunsicherung in der Landesregierung. Wenn das Schiff doch Genting gehörte – „das wäre eine schlechte Nachricht“, so eine hochrangige Quelle. Insolvenzverwalter Christoph Morgen widerspricht jedoch heftig und erklärt: „Das Schiffsbauwerk gehört den MV Werften.“ Anderslautende Meldungen kommentiere er nicht. Auch zur drohenden Genting-Insolvenz kein Kommentar von Morgen. Solange kein Antrag gestellt ist, werde man sich „nicht äußern und nicht spekulieren“.

Von Frank Pubantz