Wismar

Ein schwer zu durchschauendes Firmengeflecht rund um die MV Werften war in der Vergangenheit immer wieder Anlass zur Sorge in der Bundes- und Landespolitik. OZ-Recherchen in Handelsregister und verschiedenen Datenbanken zeigten 2020, als die Corona-Krise begann, rund ein Dutzend Gesellschaften in Deutschland. Diese waren verteilt in Wismar, Stralsund, Rostock und Bremerhaven, gesteuert über eine Holding mit Sitz in London.

Nach Verträgen zur Gewinnabführung wurden Anfang 2020 auch Beherrschungsverträge über einzelne GmbH geschlossen. Auf diese Weise wird Kontrolle über Firmen verstärkt, können Gewinne und Verluste ausgeglichen werden.

Interessant: Diese Verträge zu Gewinnabführung und Beherrschung sind nach Angaben der Wirtschaftsdatenbank North Data im Sommer und Herbst 2021 für die jeweiligen Betreibergesellschaften der MV Werften an verschiedenen Standorten wieder aufgehoben worden. Laut Handelsregister ist das Grundkapital der Holding Anfang des Jahres 2021 auf über eine Milliarde britische Pfund erhöht worden. Seit April 2018 lag das Grundkapital bei 406 Millionen, davor nur bei einem britischen Pfund.

Von Wismar über London nach Bermuda

Weitere Recherchen ergaben: Hinter der Holding, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, stand zu 100 Prozent eine Investmentfirma in Singapur: die Star Cruises Singapore Investment Holding Pte. Ltd. Dahinter wiederum eine Gesellschaft auf Bermuda: die Ocean Voyager Limited.

Diese Strukturen dürften es für Christoph Morgen, den vorläufigen Insolvenzverwalter der MV Werften, schwer machen, Durchblick zu erhalten. Was bedeuten die Entwicklungen in Asien mit Rücktritt der Genting-Hongkong-Bosse Lim Kok Thay und Colin Au? „Wir sind dabei, die notwendigen Informationen einzuholen“, erklärt ein Sprecher des Insolvenzverwalters. „Noch können wir zu den Entwicklungen bei Genting in Hongkong und auf Bermuda keinerlei Aussage treffen.“

