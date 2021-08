Rostock

Angesichts des Überangebots an Corona-Impfstoff und der Probleme mit der europäischen Zulassung fordert die Linke in MV den sofortigen Stopp für den geplanten Import des russischen Impfstoffs Sputnik V.

Derzeit verfügt MV über etwa 250 000 Impfdosen verschiedener Hersteller. Hinzu kommt der Lagerbestand der Hausärzte. Die Impfbereitschaft hatte in den letzten Wochen nachgelassen. Bislang wurden im Land rund 1,8 Millionen Dosen verabreicht.

MV ist nicht mehr auf Sputnik angewiesen

„Mecklenburg-Vorpommern ist auf den Impfstoff nicht mehr angewiesen, und Russland ist offenbar nicht in der Lage, die erforderlichen Unterlagen für die Zulassung in der EU beizubringen. Zudem kann das Land gegenwärtig auch die Lieferzusagen gegenüber anderen Ländern nicht erfüllen“, sagte die Linksfraktionschefin im Schweriner Landtag, Simone Oldenburg.

Lesen Sie zu diesem Artikel auch den Kommentar unseres Autoren: MV sollte am russischen Corona-Impfstoff Sputnik V festhalten

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) müsse deshalb den Auftrag an die vertragsvorbereitende Kanzlei umgehend stoppen, so Oldenburg. Alles andere ergebe keinen Sinn und verursache nur weitere Kosten.

Es geht um eine Million Dosen für MV

Die Landesregierung hatte im April beschlossen, mit Russland über eine Option auf bis zu einer Million Dosen Sputnik V zu verhandeln. Allerdings hat der Impfstoff weiterhin keine Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte erst vor wenigen Tagen betont, dass der Hersteller noch nicht genug belastbare Daten geliefert habe, die für eine Zulassung notwendig wären.

Nach Angaben des Schweriner Gesundheitsministeriums gab es zuletzt Mitte Juli Gespräche mit der russischen Seite und Vertretern der heimischen Wirtschaft.

Nicht so recht überzeugt

Allerdings ist man offenbar selbst nicht mehr so recht überzeugt von der Notwendigkeit von Sputnik V: Die Entscheidung, eine Option auf den Impfstoff zu sichern, sei unter der Annahme von zu wenig vorhandenen Impfstoffen im Land getroffen worden. „Der Stand ist, dass das Zulassungsverfahren durch die EMA für den Impfstoff weiter noch nicht abgeschlossen ist. Das Kabinett wird sich bei entsprechender Entwicklung mit dem Thema beschäftigen“, so ein Sprecher weiter.

In der Slowakei und in Ungarn wird Sputnik auch ohne EMA-Zulassung bereits verimpft. Ein solcher Sonderweg für MV sei jedoch schon arzneimittelrechtlich nicht möglich, heißt es aus dem Ministerium.

Produktion nicht vom Tisch

Die Produktion von Sputnik V unter Lizenz in MV dagegen ist offenbar noch nicht vom Tisch. „Es finden weiter Gespräche zu dem Thema statt“, so der Ministeriumssprecher weiter. „Ziel der Gespräche ist die Prüfung der technologischen, organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen sowie der wirtschaftlichen Erfolgsaussichten für ein gemeinsames Projekt zur Abfüllung und Produktion von Sputnik V in Mecklenburg-Vorpommern.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dazu seien ein vertiefender spezifischer Informationsaustausch sowie die Übersendung von fachspezifischen Dokumentationen vereinbart worden. „Das Ziel ist es, mit international marktfähigen Produkten Arbeitsplätze in MV zu sichern und neu zu schaffen.“ Firmennamen wollte das Ministerium nicht nennen. Quellen hatten jedoch zuletzt im Juni das Teterower Medizintechnikunternehmen Miltenyi Biotech und das Riemser Unternehmen Ceva Tiergesundheit genannt.

Von Axel Büssem