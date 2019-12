Geplatzter Urlaub mit Thomas Cook: So kämpfe ich seit Monaten um mein Geld

Grimmen

So richtig glauben, dass diese Nachricht am Sonntagmorgen im Radio uns betrifft, wollte ich es am 22. September nicht: Thomas Cook droht die Insolvenz. Die Freude auf den Urlaub war doch gerade so groß. Erst zwei Tage zuvor hatten wir die Reise auf die Kanarischen Inseln voll bezahlt.

Mein Mann und ich wollten den Sommer verlängern, sie sollte unser Jahresurlaub werden. Als Landwirt hatte mein Mann den gesamten Sommer über durchgeschuftet. Bis zum 21. Oktober, dem Abflugtermin, wollten wir uns nur noch freuen.

Wir dachten, als Pauschalurlauber sind wir abgesichert

Es bestand jedoch noch Hoffnung: Denn unsere Reise war ja noch nicht abgesagt. Außerdem dachten wir damals noch: Als Pauschalurlauber sind wir abgesichert, auch wenn die Pleite der deutschen Cook-Gesellschaft folgen würde. Und sie folgte wenige Tage später.

Da war dann schon den meisten klar: Die Versicherungssumme reicht bei weitem nicht, um alle Kunden zu entschädigen. Stündlich hörte ich Nachrichten, war online, informierte mich in zahllosen Facebook-Gruppen. Und ich erfuhr: Es gibt weitaus schlimmere Fälle als den unseren. Reisende, die vor Ort zunächst doppelt bezahlen mussten, Familien, die Hals über Kopf ihr Hotel im fremden Land mit kleinen Kindern verlassen sollten.

Und auch finanziell sah es in vielen Fällen dramatischer aus. Manche hatten jahrelang auf den ersten Familienurlaub überhaupt gespart, andere wollten für mehrere zehntausend Euro das Jubiläum des Sportvereins gemeinsam auf einer Sonneninsel verbringen, bei etlichen jungen Paaren fiel die Hochzeitsreise aus, bei anderen sogar die geplante Hochzeit am Karibikstrand.

Bei der Versicherung ging eine Flut von Anträgen ein

Aber es gab auch schöne Meldungen in diesen Tagen: Da berichte eine junge Frau, dass ihre Familie ihr und ihrem Sohn eine neue Reise geschenkt habe, andere erzählten, dass ihre Traumhochzeit auf den Malediven dank der Hilfe von Freunden doch noch stattfand. Viele verbrachten ihre Herbstferien an der Ostsee statt auf Mallorca und wunderten sich, wie schön es hier ist.

Die Absage unserer Reise folgte prompt, Kunden die später reisen wollten, mussten bis weit in den November hinein bangen und warten. Der Online-Antrag bei der Versicherung war schnell und problemlos ausgefüllt, doch ebenso schnell war klar, dass bei der Flut der Anträge die dort bereitstehende 110 Millionen-Deckungssumme gerade einmal für etwa ein Fünftel der Kosten jedes einzelnen potenziellen Urlaubers reichen würden.

Bei Facebook gab es auch viel Neid

Viele buchten dennoch neu. Wir entschlossen uns dagegen. Es sollte eben nicht sein. Die Facebook-Gemeinschaft gönnte es sich meist untereinander, wenn nun glücklich Reisende aus ihrem doppelt bezahlten Urlaub Bildchen und Grüße schickten. Aber auch Neid der Hiergebliebenen gab es leider. Und schließlich sogar Neid auf diejenigen, die mithilfe der Versicherungsgelder Ende September wieder auf sicheren Wegen nach der Pleite nach Hause geholt werden konnten: „Dafür wurde unser Geld ausgegeben“, lautete der Vorwurf.

Diskutiert wurden Versicherung, Insolvenz- und europäisches Recht, Klagen, deutsche Politik und Politiker, Rechtsanwälte, die schnell ihr Geschäft witterten, und die immer mehr im Raum wabernde Staatshaftung.

Die Versicherung kündigte für Anfang Dezember erste Auszahlungen an. Geld gab es bisher nicht zurück. Aber die Hoffnung blieb, auf Entschädigung, und darauf, dass der Staat einspringt.

Seit Mittwoch steht das nun fest – der Staat will genau die Summe an alle Thomas-Cook-Kunden zahlen, die als Lücke zwischen deren tatsächlichen Kosten und dem Geld, was sie von der Versicherung zurückbekommen, bleibt. Zwar erst im nächsten Jahr, aber immerhin. Damit soll jeder Einzelne vollkommen entschädigt werden.

„Ich freue mich riesig, wenn ich die Kohle in den Händen halte“, lautet am Mittwoch ein Kommentar in der Facebook-Gruppe Thomas Cook. Wir Reisende sind eben misstrauisch geworden. Doch der nächste Urlaub kommt trotzdem bestimmt.

Mehr zum Thema:

Thomas-Cook-Pleite: Usedomer Hoteliers fühlen sich vergessen

Entschädigung für Thomas-Cook-Kunden kostet Steuerzahler 237 Millionen Euro

Steuergelder für Thomas-Cook-Kunden: Jetzt zahlen wir für die Unfähigkeit der Regierung

Von Almut Jaekel