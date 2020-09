Heiligendamm

Prominenter Besuch auf der Promenade: Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder ( SPD) und seine fünfte Ehefrau So-yeon Schröder-Kim waren am Samstag im Seebad Heiligendamm unterwegs. OZ-Leser Gunnar Neumann ist dem Paar gegen Mittag begegnet, als es Hand in Hand über die Strandpromenade spazierte.

Trotz der Überraschung zückte Neumann seine Kamera und erwischte die Eheleute in einem augenscheinlich sehr entspannten Moment. Beide plaudern, lächeln dabei und wirken sehr vertraut. Neumann schreibt über seinen Eindruck vom 76-jährigen Schröder: „Er schien sich an diesem Wochenende in Deutschlands erstem Seebad sehr wohlzufühlen.“

Schnappschüsse nach Trennungsgerüchten bei den Schröders

Sogar der Bodygard, den man häufig auf Fotos an Schröders Seite sieht, war offenbar in gelassener Stimmung. Ihn störte es jedenfalls nicht, dass das Paar fotografiert wurde.

Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder und seine Ehefrau So-yeon Schröder-Kim haben am Wochenende Heiligendamm besucht. Quelle: Gunnar Neumann

Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, zwischen den beiden würde es kriseln. Hintergrund war eine Reise der 52-jährigen Dolmetscherin in ihr Heimatland Südkorea. Der Altkanzler stellte später klar, dass sie lediglich beruflich unterwegs sei und er sie deshalb nicht begleite.

Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder und seine Ehefrau So-yeon Schröder-Kim haben am Wochenende Heiligendamm besucht. Im Hintergrund der Bodygard des Altkanzlers. Quelle: Gunnar Neumann

Gerhard Schröder als Instagram-Star

Witziges Detail: Die Weste, die Schröder am Wochenende in Heiligendamm trug, dürfte Eingeweihte und Promi-Interessierte an seinen Auftritt auf dem Instagram-Kanal seiner Ehefrau im Mai erinnern. Dort sah man ihn mit nackten Armen und nur mit einer blauen Steppweste bekleidet am Herd stehen.

So-yeon Schröder-Kim schrieb als Kommentar zum Foto: „Der Moderator fragte mich, ob mein Mann zu Hause auch Bundeskanzler sei. Das Foto erklärt, souverän ist er immer noch, aber zu Hause eher an der Bratpfanne.“ Sie veröffentlicht auf der Fotoplattform immer wieder private Fotos aus ihrem Alltag und von ihrem Mann, den sie dort gern ihren „Yopsigi“ (koreanisch für Ehemann) nennt.

So auch am Samstag. Am Abend hatten beide ihr Outfit gewechselt und Schröder-Kim schrieb: „Ein Wochenendurlaub in Heiligendamm an der Ostsee. Wieder ein neues Erlebnis in Deutschland für mich, zusammen mit meinem ‚Yopsigi‘. Carpe Diem! Ihnen und Euch allen ein schönes Wochenende!“

Das Grand Hotel Heiligendamm, in dem das Paar dem Bild nach zu urteilen wohnte, äußerte sich nicht zu den prominenten Gästen und verwies auf die Diskretionsregeln des Hauses.

