Hannover

Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) hat die umstrittene „Landeskinderregelung“ in der niedersächsischen Corona-Verordnung gekippt. Damit wollte das Land den Tourismus im Mai nur für eigene Einwohner öffnen. Ab sofort dürfen auch wieder Urlauber aus anderen Bundesländern nach Niedersachsen reisen. Die Lüneburger Richter gaben einem Kläger aus Nordrhein-Westfalen recht, der gegen die Ungleichbehandlungen bei touristischen Übernachtungen geklagt hatte.

Regelung mit „beschränkten Nutzen“

„Das bloße Verbot der Beherbergung von auswärtigen Besuchern trage nur wenig zur Eindämmung des Infektionsgeschehens bei, da Tagestouristen trotzdem nach Niedersachsen kommen könnten, ohne einer Testpflicht zu unterliegen“, erklärte das Gericht. Es gibt laut OVG zudem keine verlässlichen Daten, welche Zahl von infizierten Personen auf Reisen innerhalb des Bundesgebiets zurückzuführen sind. Für das Gericht sei deshalb zweifelhaft, ob die Landeskinderregelung angesichts des „beschränkten Nutzens“ erforderlich sei, heißt es in der Begründung.

Regierung wünscht „gute Erholung“

Die Landesregierung respektiere die Entscheidung des Gerichts selbstverständlich, erklärte der Sprecher des Sozialministeriums, Oliver Grimm. „Wir wünschen allen Gästen in Niedersachsen gute Erholung, bitten Sie aber weiterhin herzlich darum, sich und andere zu schützen und die geltenden Vorgaben zu beachten.“ Es sei weiterhin ein Schnelltest bei der Einreise sowie zweimal wöchentlich nötig.

Die FDP im Landtag kritisiert die rot-schwarze Landesregierung. „Die Regelmäßigkeit, mit der seine Corona-Regeln vor Gericht scheitern, ist geeignet, das Vertrauen in die niedersächsische Corona-Politik weiter zu beschädigen“, erklärte Fraktionschef Stefan Birkner mit Blick auf Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Weil wäre gut beraten, die Kritik aus dem Parlament, aus der Bevölkerung sowie aus der Wirtschaft und den Verbänden ernst zu nehmen und in die Verordnungen einfließen zu lassen.

Kläger hat auf Borkum gebucht

Der Kläger aus Nordrhein-Westfalen hat laut Gericht ab dem 22. Mai einen Urlaubsaufenthalt in einer Ferienwohnung auf Borkum gebucht. Die Corona-Verordnung gilt aber noch bis zum 30. Mai. Durch die Vorschrift hat die Landesregierung geregelt, dass sich Übernachtungs- und Vermietungsangebote in Hotels, Ferienwohnungen und -häusern, Campingplätzen und ähnlichen Einrichtungen nur an Personen richten dürfen, die ihren Wohnsitz in Niedersachsen haben.

Wenige Tage vor dem langen Pfingstwochenende kann die Tourismusbranche, die gegen die Beschränkung protestiert hatte, jetzt auf zusätzliche Gäste hoffen. Vor allem aus Nordrhein-Westfalen reisen über Pfingsten traditionell viele Gäste an die niedersächsische Nordseeküste.

Von Marco Seng