Rostock/Zingst

Sind in der Ostsee vor Fischland-Darß-Zingst bald nicht nur Windräder, sondern auch Öl-Bohrinseln zu sehen? Ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes lässt im Schweriner Energieministerium und auch bei Umweltschützern die Alarmglocken schrillen: Die Richter in Greifswald haben das Bohrverbot vor der Küste von MV gekippt.

Vor der Halbinsel und auch vor den Inseln Rügen und Usedom werden größere Öl- und Gasvorkommen vermutet – und ein deutsch-kanadisches Unternehmen soll Interesse haben, diese auch zu fördern.

Anzeige

Land hatte Öl-Förderung verboten

Dass in insgesamt drei Regionen vor Fischland-Darß-Zingst, Rügen und Usedom Öl und Gas lagern könnten, ist schon seit DDR-Zeiten bekannt. „Dort sind Kohlenstoff-Lagerstätten geologisch nachgewiesen“, sagt Stephan Grafen, Sprecher des Unternehmens CE Petroleum (CEP) mit Sitz in Berlin.

Weitere OZ+ Artikel

Bis 2016 verfügte das Unternehmen, das bereits auf der Insel Usedom neue Öl-Quellen erschließen wollte, über die Erlaubnis, diese möglichen Öl-Felder in der Ostsee genauer zu untersuchen. Dann aber legte die Landesregierung im sogenannten Raumentwicklungsprogramm fest, dass vor den Küsten von MV nicht gebohrt werden darf. Das Unternehmen CE Petroleum (CEP) aus Berlin zog dagegen vor Gericht – und bekam nun Recht. Wie es jetzt weitergeht – völlig offen.

CEP will Urteil abwarten

CEP-Sprecher Grafen will sich zu Plänen für etwaige Öl- und Gasfelder in der Ostsee noch nicht äußern. Das Unternehmen wolle erst die schriftliche Urteilsbegründung des Oberverwaltungsgerichtes abwarten. Die liegt noch nicht vor. Aus Branchenkreisen heißt es aber, trotz der Energiewende in Deutschland könnte eine Förderung im eigenen Land lukrativ sein – zum Beispiel als Grundstoff für die chemische Industrie.

Ob sich überhaupt Öl und Gas – und wenn ja, in welchen Mengen – vor den Küste der beliebten Urlaubsregionen fördern lasse, könne CEP noch nicht sagen: „Wir konnten noch keine eigenen Erkundungen vornehmen.“ Grund ist der Rechtsstreit mit dem Land. „Angesichts der enormen Kosten für Explorationsprojekte ist Rechtssicherheit der entscheidende Faktor.“

Bund warnt vor „ Fracking “ in der Ostsee

Die Naturschutzorganisation BUND in MV spricht aber bereits davon, dass allein das Urteil Anlass zur Sorge sei: „Bei uns schrillen alle Alarmglocken“, so BUND-Geschäftsführerin Corinna Cwielag. Bei vergleichbaren Probebohrungen auf Usedom habe das Erdöl-Unternehmen Chemikalien einsetzen wollen, um Gesteinsschichten zu lockern.

„Das ist im Grunde nichts anderes als das hoch umstrittene Fracking“, so Cwielag. „Wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass so etwas vor unseren Küsten erlaubt wird.“

Land will nur Bohrungen an Land erlauben

Auch in Schwerin herrscht seit dem Urteil Aufregung. Denn Bohrungen im Meer will das Land in jedem Fall verhindern: „Wenn in der Ostsee bei einer solchen Förderung eine Havarie geschähe, wäre dies für das Ökosystem insgesamt und für die Küste auf großer Breite eine Gefahr, die wir für nicht vertretbar hielten“, sagt Karen Reinschmidt-Schilling, Sprecherin des SPD-geführten Energieministeriums. Auch der Tourismus, der wichtigste Wirtschaftszweig in MV, wäre dann bedroht.

Aber es gibt noch einen Weg an das vermutete Öl zu kommen: Von Land aus, mit kilometerlangen horizontalen Bohrungen. Die wären für die Landesregierung akzeptabel: „Dies mag zusätzliche Kosten auslösen, die wir aber wegen der erheblichen Gefahren im Falle einer Havarie für hinnehmbar ansehen“, so das Energieministerium. In MV wird aktuell nur noch bei Lütow auf Usedom und Mesekenhagen bei Greifswald Erdöl gefördert.

Von Andreas Meyer