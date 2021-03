Gericht muss erneut entscheiden: Neubrandenburg will AfD keine Halle vermieten

Neubrandenburg

Erneut gibt es einen Streit um einen AfD-Parteitag in Neubrandenburg. Es sei ein Antrag der AfD auf einstweiligen Rechtsschutz eingegangen, bestätigte Gerichtssprecher Heinz-Gerd Stratmann am Donnerstag auf Anfrage. Mit einer Entscheidung sei in der kommenden Woche zu rechnen.

Die AfD wollte am vorletzten Märzwochenende im Jahnsportforum in Neubrandenburg einen Parteitag mit 350 bis 400 Teilnehmern ausrichten. Die Veranstaltungszentrum Neubrandenburg (VZN) GmbH, eine Tochterfirma der Stadt, will die Räume allerdings wegen der Corona-Pandemie nicht vermieten. AfD-Landessprecher Leif-Erik Holm teilte mit, die Stadt und die VZN hätten den 20. und 21. März als Termin aber vorgeschlagen und reserviert. Der AfD würden vor den bevorstehenden Landtags- und Bundestagswahlen „Knüppel zwischen die Beine geworfen“.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Termine unter Vorbehalt?

Die Stadt wehrte sich gegen den Vorwurf: Die Termine seien lediglich unverbindlich und mit Blick auf andere Nutzungen und unter dem Vorbehalt der weiteren Pandemie-Entwicklung angeboten worden. Die Regelungen würden unabhängig vom konkreten Veranstalter gelten. Man befinde sich laut Robert Koch-Institut bereits in einer dritten Corona-Welle. Digitale Lösungen seien mittlerweile gesetzlich erleichtert und erprobt.

Vorher war der Parteitag schon für Anfang Februar geplant gewesen. Schon damals hatte die Stadt die Halle nicht vermietet; das Verwaltungsgericht Greifswald hatte die Entscheidung bestätigt. Holm teilte mit, dieses Mal keinen Ersatztermin akzeptieren zu wollen. „Im Notfall fechten wir die Sache bis zur höchsten Instanz durch.“

Von RND/dpa