Oliver Schmidt, Chef des Hotels „The Grand“ in Ahrenshoop, hat gegen die 60-Prozent-Beschränkung für die Auslastung von Hotels in MV geklagt. Mehrere Tage ließ sich das Oberverwaltungsgericht in Greifswald Zeit für eine Entscheidung, am Mittwochmittag urteilte das Gericht schließlich.