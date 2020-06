Gericht trennt in „Hohe Düne“-Prozess Verfahren gegen Ex-Minister ab

Schwerin.

In einem der bislang umfangreichsten Wirtschaftsstrafprozesse Mecklenburg-Vorpommerns hat das Landgericht Schwerin die Verfahren gegen drei der vier Angeklagten abgetrennt. Der Prozess gegen den ehemaligen Wirtschaftsminister Otto Ebnet (SPD), den Vorstandsvorsitzenden der Ostseesparkasse, Frank Berg, sowie einen Steuerberater aus Schwerin soll kurzfristig beendet werden, entschied das Gericht am Montag.

Damit wird das Verfahren gegen den Hauptangeklagten Per Harald Lökkevik gesondert fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem aus Norwegen stammenden Unternehmer vor, für den Bau des repräsentativen Hotel-Komplexes „Yachthafen Hohe Düne“ in Rostock-Warnemünde zumindest einen Teil der Subventionen in Höhe von 47,5 Millionen Euro zu Unrecht bekommen zu haben. Den drei Mitangeklagten wird Beihilfe zur Last gelegt.

Von Frank Pfaff