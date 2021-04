Grevesmühlen/Greifswald

Mehr Druck von der Straße geht kaum: Eifrig sammelte die Bürgerinitiative „Faire Straße“ vor drei Jahren mehr als 44 000 Unterschriften. Ihre Forderung: Anlieger sollen nicht mehr zur Kasse gebeten werden, wenn eine angrenzende Straße saniert oder ausgebaut wird. Unzumutbare Belastungen in teils fünfstelliger Höhe gehörten für den Grundstückseigentümer rückwirkend ab 2018 tatsächlich der Vergangenheit an. Der Landtag änderte zum Januar 2020 das Kommunalabgabengesetz und begrub die Straßenbaubeiträge. Mecklenburg-Vorpommern folgte damit dem Beispiel anderer Bundesländer, wie Thüringen, Sachsen-Anhalt, Hamburg oder Bayern, die ebenfalls die Bürger von den als ungerecht empfundenen Zahlungen entlasteten.

Pauschalen decken Kosten nicht

Schon damals monierte der Städte- und Gemeindetag, dass die Pauschalbeträge, die das Land ab 2020 an die Kommunen als Kompensation ausreicht, die tatsächlichen Kosten nicht decken werden. Das hat sich nun offenbar bestätigt.

Lesen Sie auch:

Grevesmühlens Bürgermeister Lutz Prahler (parteilos) rechnet vor: Für Baumaßnahmen wie im Rosenweg und der Klützer Straße erhielt die Kommune für das vergangene Jahr einen Ausgleich in Höhe von insgesamt rund 200 000 Euro. Gäbe es die alte Regelung noch, hätte die Stadt rund 900 000 Euro an Straßenbaubeiträgen von den Grundstückseigentümern einnehmen können. Die Differenz muss die Stadt nun selbst finanzieren. „Mit Blick auf die Finanzmathematik hieß das, dass ich für dieses Jahr deutliche Abstriche machen musste“, sagt der Stadtchef. „Von den geplanten vier Straßenbaumaßnahmen führen wir hier nur eine durch.“

Verfassungsbeschwerde stellvertretend für alle Kommunen in MV

In einem Musterverfahren klagt nun die 10 000 Einwohner zählende Stadt in Nordwestmecklenburg stellvertretend für die anderen Städte und Gemeinden vor dem Landesverfassungsgericht. Dort wird am Donnerstag über das Problem verhandelt, welches nach Angaben des Städte- und Gemeindetages alle knapp 750 Kommunen im Land trifft.

Während für die Jahre 2018 und 2019 die Kommunen in einer Übergangsfrist die wegfallenden Anliegerbeiträge noch „spitz“ beim Land abrechnen konnten, reicht Schwerin seit 2020 jährlich insgesamt 25 Millionen Euro nach einem festgelegten Schlüssel an alle Kommunen als Pauschalen aus. Ab 2025 erhöht sich der Beitrag auf 30 Millionen Euro. „Viel zu wenig“, beklagt Arp Fittschen vom Städte- und Gemeindetag. Der Effekt: Straßenbauvorhaben kommen ins Stocken oder werden von den Kommunen verschoben. Es drohe ein Investitionsstau. „Die pauschalierten Zuweisungen sind unzulässig“, sagt der Kommunalexperte. Die entfallenen Straßenbaubeiträge müssten auch weiterhin „spitz“ – also euro-genau – abgerechnet werden, um die tatsächlichen Kosten zu kompensieren. „So macht es beispielsweise Thüringen.“

Grevesmühlen fehlen 600 000 Euro pro Jahr

Grundsätzlich sei die Entlastung der Bürger von den Beiträgen verfassungskonform, räumt Grevesmühlens Bürgermeister Prahler ein. Aber laut Landesverfassung ist das Land verpflichtet, Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen und einen adäquaten Ausgleich schaffen. Dies sei nicht geschehen. Allein im Falle von Grevesmühlen beläuft sich die jährliche Unterfinanzierung auf etwa 600 000 bis 700 000 Euro pro Jahr.

Die Landesregierung und der Landtag halten die Verfassungsbeschwerde für unbegründet. „Wir gehen davon aus, dass die pauschalierten Beträge ausreichen, um die entfallenen Anliegerbeiträge auszugleichen“, sagt die Sprecherin des Innenministeriums, Marion Schlender. Im Abstand von vier Jahren werde überprüft, ob eine Anpassung erforderlich ist. Nach Auffassung des Landes stellen die jährlichen Zahlungen von 25 Millionen beziehungsweise 30 Millionen Euro bereits eine Überkompensation dar – im Vergleich zu den durchschnittlich 16 Millionen Euro pro Jahr, die das Statistische Bundesamt an Straßenbaubeiträgen für alle Gemeinden in MV zwischen 1991 und 2016 ausweist.„Land hat nur in den Rückspiegel geschaut“

Ein Vergleich, der aus Sicht des Städte- und Gemeindetages hinkt. „Das Land hat bei der Höhe der Pauschale nur in den Rückspiegel geschaut“, beklagt Fittschen. Wenn in den Jahren 1991 bis 2016 durchschnittlich 16 Millionen Euro pro Jahr an Straßenausbaubeiträgen erhoben wurden, dann nur weil es andere Finanzierungsquellen wie die Erschließungsbeiträge oder Sanierungsumlagen gegeben habe. Nicht berücksichtigt bei den pauschalisierten Zuweisungen seien die Baukostensteigerungen und dass die Anteile der Straßenbaubeiträge schwanken: zwischen 15 und 30 Prozent bei Durchgangsstraßen und 80 Prozent bei Anliegerstraßen.

Die Kommunen haben mit der Neuregelung die Möglichkeit, für größere Ausbauvorhaben Geld anzusparen. Für den Städte- und Gemeindetag ist das kein adäquater Ersatz. „Wenn die Gemeinden früher eine Straße bauten, wussten sie, dass das Vorhaben ausfinanziert ist. Das ist heute nicht mehr der Fall“, so Fittschen.