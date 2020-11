Schwerin

Die Wartezeit auf ein Gerichtsurteil hat sich in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr in vielen Bereichen leicht verkürzt. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt am Dienstag veröffentlichte.

Zu den Ausnahmen gehören die Verwaltungsgerichte, wo sich die durchschnittliche Dauer der Hauptverfahren von 15,2 Monate 2018 auf 17,9 Monate im vergangenen Jahr verlängerte. An den Finanzgerichten wuchs die durchschnittliche Verfahrensdauer von 20,2 auf 21,3 Monate.

Anzeige

So haben sich die Wartezeiten in den Bereichen verkürzt

Die Arbeitsgerichte hingegen konnten die Länge ihrer Verfahren von 3,7 auf 3,4 Monate verkürzen. Anders das Landesarbeitsgericht, das im Schnitt für seine Berufungsverfahren 21,2 Monate bis zu einer Entscheidung benötigte - 1,4 Monate länger als im Jahr zuvor. An den Sozialgerichten verkürzte sich die Wartezeit auf eine Entscheidung von 21,1 auf 20 Monate. Berufungsverfahren vor dem Landessozialgericht dauerten 32,1 Monate, was einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Monate entspricht.

Zivilverfahren an den Landgerichten dauerten 2019 im Schnitt 12,5 Monate nach 13,2 Monaten im Jahr davor. An den Amtsgerichten blieb die durchschnittliche Verfahrensdauer bei 5,2 Monaten.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Zahl der Richter in MV gesunken

Die Zahl der Richter in Mecklenburg-Vorpommern sank dem Statistikamt zufolge im vergangenen Jahr von 456 auf 446. An den Verwaltungsgerichten ging sie von 56 auf 51 zurück, an den Sozialgerichten von 60 auf 55, an den Arbeitsgerichten von 21 auf 19 und an den Finanzgerichten von 8 auf 7. An den ordentlichen Gerichten stieg die Zahl der Richter von 311 auf 314. Auch bei den Staatsanwälten wurde aufgestockt: Ihre Zahl kletterte von 160 auf 166.

Lesen Sie auch

Von dpa