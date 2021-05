Geringe Impfbereitschaft unter Flüchtlingen in MV

Schwerin/ Horst

Gut ein Drittel der Bewohner der beiden Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE) in Mecklenburg-Vorpommern haben sich bis jetzt impfen lassen. Für 460 dort untergebrachte Asylsuchenden gebe es eine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), teilte das Schweriner Innenministerium dem epd auf Anfrage mit. Die Zahl der Impfwilligen sei jedoch auch im Lichte der Stiko-Entscheidung zu sehen, den Impfstoff von „Johnson & Johnson“, der für die Impfungen der Bewohner der EAE ausgewählt wurde, nur für Personen über 60 Jahren zu empfehlen.

Gründe für Ablehnung nicht abgefragt

Dieses spiele für die Impfbereitschaft eine entscheidende Rolle, so das Minsterium. Auch der Zeitpunkt des Impfangebots war im Falle der Impfungen in der Erstaufnahmeeinrichtung relevant, da die Impftermine in die Zeit des Ramadan fielen. Die Gründe für die Ablehnung einer Impfung würden jedoch nicht abgefragt. Die Aufklärungsarbeit durch die Mitarbeitenden werde unvermindert fortgesetzt. „Es werden alle zur Verfügung stehenden Medien genutzt, um für die Bewohnenden eine objektive Entscheidungsgrundlage zu schaffen“, hieß es.

Insgesamt wohnen in den beiden Unterkünften Horst und Stern Buchholz derzeit 679 asylsuchende Menschen. In dieser Zahl enthalten seien aber auch die Personengruppen, für die es keine Empfehlung der Stiko gebe: etwa Schwangere und Kinder.

