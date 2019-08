Rostock

Wie geht es Schauspieler Charly Hübner? Am Donnerstag erreichte die OZ-Redaktion die Nachricht, der Schauspieler sei verletzt. OZ-Leser haben ihn in der Südstadt-Klinik gesichtet. Ein Leser wollte sogar die Diagnose kennen: Bei einem Unfall am Filmset sollte Hübner sich die Schulter verletzt haben. Er sollte s...