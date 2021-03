Berlin/Schwerin

In einigen Regionen von MV dürfen voraussichtlich ab Montag die Geschäfte wieder öffnen. Auch Museen und Galerien können in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz von unter 50 wieder besucht werden und Mannschaftssport mit bis zu zehn Personen wird draußen erlaubt, verkündete Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am späten Mittwochabend nach dem Corona-Gipfel von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten.

Derzeit gilt das für die Hansestadt Rostock (25,3 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner) sowie die Kreise Vorpommern-Rügen (26,3) und Mecklenburgische Seenplatte (38,0). Ob die Öffnungen tatsächlich kommen, entscheiden die Regionen selbst. Buchhandlungen dürfen dagegen im ganzen Land wieder öffnen.

Terminshopping bei Inzidenz über 50

In Regionen mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100, das sind alle anderen Kreise mit Ausnahme von Vorpommern-Greifswald, soll Terminshopping möglich sein, also Einkaufen nach vereinbartem Termin. Erlaubt ist ein Kunde auf 40 Quadratmetern. Auch Museen können nur mit Termin besucht werden. Statt Mannschafts- wird nur mehr Individualsport erlaubt. In Regionen mit einer Inzidenz über 100 sind keine Lockerungen geplant.

Am 22. März könnten dann die Außengastronomie, Theater, Konzerthäuser und Kinos öffnen, allerdings nur mit tagesaktuellem negativem Corona-Schnelltest. Ab 5. April soll dann überall der Einzelhandel öffnen und erste Freizeitveranstaltungen genehmigt werden.

Ostertourismus noch nicht abgeschrieben

Ausgeklammert wurde auf dem Gipfel der Tourismus. Laut Schwesig sei es unter anderem ihrem Drängen zu verdanken, dass der Ostertourismus noch nicht komplett abgesagt wurde. Sie wolle sich beim nächsten Gipfel dafür einsetzen, dass es wenigstens für Einheimische möglich sein soll, über die Feiertage im eigenen Land zu verreisen.

Bis zum MV-Gipfel am Freitag soll laut Schwesig zudem geprüft werden, ob weitere Lockerungen bei Schulen und Kitas in MV ermöglicht werden können.

Impfen in Praxen und an der Grenze

Noch vor Ostern sollen auch Hausärzte in ihren Praxen gegen Corona impfen können. Das begrüßt der Vorsitzende des Hausärzteverbands MV, Stefan Zutz: „Damit würde die Impfkapazität im Land immens anwachsen.“ Die Hausärzte seien auch für diese Aufgabe bereit, versichert Zutz: „Bei einer Umfrage unter Kollegen im Landkreis Rostock haben innerhalb kürzester Zeit 40 Praxen erklärt, dass sie bereit wären, zu impfen.“ Damit könne rasch ein flächendeckendes Netz aufgebaut werden, ist Zutz überzeugt.

Der laufende Pilotversuch in Nordwestmecklenburg, an dem sich bereits zehn Praxen an der Impfkampagne beteiligen, sei sehr vielversprechend. „Mehr als 1000 Menschen wurden dabei geimpft und es gab keinerlei Komplikationen“, so der Verbandsvorsitzende.

Zudem soll in Grenzregionen zu Ländern mit hohen Inzidenzen prioritär geimpft werden, um den weiteren Eintrag des Virus zu begrenzen. Davon könnte unter anderem der Kreis Vorpommern-Greifswald profitieren, in den zahlreiche Polen zum Arbeiten pendeln und der die höchste Corona-Inzidenz in MV aufweist. „Das wäre dringend nötig. Es wäre der richtige Weg“, sagte dazu Landrat Michael Sack (CDU).

Von Axel Büssem