Rostock/Stralsund

Hurra, das Leben ist zurück: Bei schönstem Vorfrühlingswetter öffnete am Montag der Einzelhandel in MV nach knapp drei Monaten Lockdown. Die Einkaufsstraßen waren so voll wie lange nicht mehr. „Die Innenstadt lebt wieder“, sagt Peter Magdanz von der Innenstadt-Initiative Rostocker City-Kreis.

Schon eine halbe Stunde vor Ladenöffnung standen in der Kröpeliner Straße vor einzelnen Geschäften Schlangen. In Rostock und im Landkreis Vorpommern-Rügen durften die Einwohner erstmals wieder ohne größere Hürden einkaufen, während dafür in den anderen Landkreisen ein Termin nötig ist.

„Es ist herrlich“, sagte Martina Schmidt, die zusammen mit ihrer Begleiterin Bärbel Krooß und vielen Einkaufstaschen durch die Rostocker Innenstadt läuft. „Zusammen haben wir 1000 Euro ausgegeben“, sagt die Rostockerin. Sie hat mehrere Kleider gekauft und Schuhe, „alles Schnäppchen“. Die beiden haben das seit Mitte Dezember, als die Geschäfte schlossen, sehr vermisst. Wann startet die nächste Shoppingtour? „Wenn die Rente auf dem Konto ist“, sagt Bärbel Krooß mit einem Lachen.

Lange Schlangen in Rostock

Vor vielen Geschäften bilden sich lange Schlangen, weil nur eine begrenzte Anzahl Kunden auf einmal hinein darf. Die Rostockerinnen und Rostocker nahmen gelassen. „Es ist toll, dass endlich wieder geöffnet ist“, sagt eine Frau noch immer freudestrahlend, obwohl sie bereits seit einer Viertelstunde bei C & A ansteht. Sie will mit ihrer Schwester Kinderkleidung kaufen.

Weil in Rostock nur Einwohner der Hansestadt einkaufen dürfen, müssen die Kunden in den Läden ihre Adresse angeben oder sich mit der Kontaktverfolgungsapp Luca anmelden. Der dafür nötige QR-Code hängt noch längst nicht in allen Läden aus. Und nicht bei allen Geschäften, die bisher mitmachen, klappte die Anmeldung am Montag auf Anhieb.

Viele Geschäfte in Rostock verzichteten völlig auf die Kunden-Dokumentation. „Ich frage die Kunden nicht nach ihren Ausweisen“, sagt die Mitarbeiterin einer kleinen Boutique. Die Allgemeinverfügung der Hansestadt war erst am Sonntagabend im Internet veröffentlicht worden, die Verordnung des Landes am Sonnabend. Vielen Geschäften fehlte die Zeit, um sich vorzubereiten, erklärt Peter Magdanz.

Innenminister beim Einkaufen „ertappt“

Zu den Kunden, die es nicht so genau nahmen, gehörte ausgerechnet Landesinnenminister Torsten Renz (CDU). Er war mit zwei Begleitern in der Rostocker Innenstadt unterwegs zu einem Termin – und wurde von NDR-Reportern nach einem Einkauf ertappt – was der in Güstrow lebende Politiker nicht darf. Renz verteidigte sich, es gehöre „zu seiner Aufgabe“ nachzusehen, was in den Geschäften vor sich geht.

Er habe sich nichts vorzuwerfen: „Ich bin mit mir im Reinen.“ Allerdings kaufte Renz bei seiner Stippvisite nach eigenen Angaben ein Ladekabel. Polizisten liefen in Rostock zu zweit Streife, auch Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt waren unterwegs.

Auch in Stralsund waren die Geschäfte voll. Es gab aber keine Schlangen, berichteten Händler. In Greifswald ist Einkaufen nur nach persönlicher Anmeldung möglich. Alle Termine waren am Montag ausgebucht, die Kunden kauften viel ein, sagt Modehändlerin Birgit Jesske, die Geschäfte in Greifswald und Stralsund betreibt. Glückliche Gesichter in den Straßen: „Ich freue mich sehr, dass man in den Kleidungsgeschäften wieder die Klamotten anprobieren kann“, sagte Lili Niemann (17) aus Stralsund.

Kritik an neuen Regeln

Die Freude über die Wiederöffnung überstrahlte an diesem schönen Tag die Probleme, vor denen viele Händler stehen. In ihrer Branche stehe jeder zweite Mittelständler „mit einem Bein in der Insolvenz“, sagt Modehändlerin Diane Nikolaus, eine der aktivsten Organisatorinnen der Händlerproteste gegen die Schließung. Es sei gut, dass sie wieder öffnen dürfe, vieles an den neuen Regeln sei aber schlicht „irrsinnig“.

So dürfen Bewohner des Landkreises Rostock in der Hansestadt zum Friseur und zum Buchhändler gehen, nicht aber in ein Bekleidungsgeschäft. Das Geschäft im März und April sei das wichtigste des Jahres. Eine erneute Schließung, etwa bei steigender Inzidenz, „wäre eine Katastrophe“, sagt Diane Nikolaus.

Von Gerald Kleine Wördemann