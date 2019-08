Rostock

Der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (KGMV) e.V., Wolfgang Gagzow, ist tot. Der 66-Jährige verstarb nach kurzer schwerer Krankheit am 12. August, teilte die KGMV mit.

„In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von einer für die Krankenhauslandschaft Mecklenburg-Vorpommern prägende Persönlichkeit. Er hat die Grundwerte des Vereins gestärkt und hat stets mit großem Engagement für die Krankenhäuser gekämpft“, erklärte Hanns-Diethard Voigt, Vorsitzender des Vereins.

29 Jahre an der Spitze

Insgesamt leitete Gagzow 29 Jahre die Krankenhausgesellschaft. Er habe seit 1990 maßgeblich an der „erfolgreichen Entwicklung der Krankenhauslandschaft in MV“ mitgewirkt, so die KGMV. „Sein Einsatz galt bis zuletzt dem Erhalt eines jeden Krankenhauses in Mecklenburg-Vorpommern.“

„Wir sind dankbar für die Zeit, die wir mit ihm verbringen durften. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, der wir viel Kraft für die kommende Zeit wünschen“, sagte Hanns-Diethard Voigt.

