Der Maler Frank Wagner aus Kühlungsborn hat bereits für den Schauspieler Fritz Wepper („Um Himmels Willen“) ein Porträt gemalt, jetzt hat er Thomas Thieme ( „Der Untergang“, „Das Leben der Anderen“) in einem Bild verewigt. Zwei Tage vor der Berlinale will er sein Werk an den Promi in Berlin überreichen.