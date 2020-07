Rostock/Parchim

Im Streit um die geschlossene Kinderstation der Asklepios-Klinik in Parchim versucht die Landesregierung, den Druck zu erhöhen. Wie Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) der OZ sagte, habe das Kabinett am Dienstag entschieden, die Spitze des Betreiber-Konzerns an die Zusage zu erinnern, in Parchim eine Tagesklinik als Ersatz für die Anfang 2019 geschlossene Station zu eröffnen. Glawe: „Das Land würde dafür die Bezahlung eines Arztes für zwei Jahre übernehmen.“ Dafür seien 300 000 Euro vorgesehen. „Was jetzt passiert, gefällt uns nicht“, kritisierte Glawe.

Der Hamburger Klinikkonzern hatte als Grund für die Schließung ursprünglich angegeben, dass sich nicht genug medizinisches Personal finden lasse, um die stationäre Versorgung von Kindern weiter absichern zu können. Jetzt hat Asklepios eingeräumt, dem Chefarzt der Station und zwei Assistenzärzten selbst gekündigt zu haben.

Anzeige

Tagesklinik sollte im April 2020 starten

Glawe betonte, dass Asklepios ihm zugesichert habe, einen Arzt und zwei Schwestern für eine Tagesklinik zu bezahlen, wenn das Land die Kosten für einen weiteren Arzt trägt. In diese Richtung sei bisher offenbar nichts passiert. Glawe: „Startschuss für die Tagesklinik sollte im April sein.“

Weitere OZ+ Artikel

Dem Minister zufolge stelle der Aufbau einer Tagesklinik lediglich einen ersten Schritt zurück zur Vollversorgung dar. „Auch wenn wir Asklepios natürlich nicht zwingen können.“ Die nächste Kinderklinik der Region befindet sich nun in Schwerin, 56 Kilometer entfernt. Asklepios-Sprecher Mathias Eberenz bestätigte, dass zwischen der Konzernführung und dem Ministerium nach einen Gesprächstermin gesucht werde.

MV besonders betroffen

Dennoch ist die Einstellung von ausreichend Kinderärzten in MV ein Problem. Kürzlich drohte auch in Demmin die Schließung – allein aus personellen, nicht aus finanziellen Gründen: „Die Pädiatrie ist wirtschaftlich“, versicherte Kai Firneisen, Geschäftsführer des dortigen Kreiskrankenhauses. Schuld an der Misere sei, dass seit Jahren zu wenige Kinderärzte ausgebildet werden. Gerettet werden konnte die Station zunächst durch eine Kooperation mit der Uniklinik Greifswald.

Kommentar: Kommerziell geführte Krankenhäuser sind ungesund

Das Hanse-Klinikum in Wismar sucht ebenfalls Kinderärzte. Das Dienstsystem aufrechtzuerhalten, sei schwierig, so Sprecherin Andrea Hoffmann. Der Kinderarztmangel sei, so Hoffmann, ein bundesweites Problem. MV treffe es aber besonders hart, „weil wir überwiegend ländliche Regionen mit kleineren Kinderkliniken haben“. In kleinen Kliniken mache sich jede unbesetzte Stelle stärker bemerkbar. In Bergen und Stralsund ist die Lage ähnlich.

Personalmangel auch an der Uni-Klinik

Selbst die größten Kliniken im Land haben Probleme – wie die Uniklinik Rostock: „Fachärzte wandern zum Beispiel in Praxen ab“, sagte Sprecherin Susanne Schimke. Aus Sicht des Vorstandschefs der Uniklinik Greifswald, Prof. Claus-Dieter Heidecke, tragen das Land und die Krankenkassen eine Mitschuld: „Der Politik ist das Thema längst bekannt.“ Ein Ergebnis gebe es trotz mehrfacher Gespräche aber nicht. Er fordert mehr Geld, um zusätzliche Ausbildungsstellen in den großen Krankenhäusern des Landes zu schaffen. Nach Angaben der Ärztekammer gibt es landesweit aktuell noch 94 niedergelassene und 39 angestellte Kinderärzte.

Mehr zu diesem Thema:

Von Benjamin Fischer und Andreas Meyer