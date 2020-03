Geschlossene Schulen in MV: So unterrichten Lehrer in der Corona-Krise

Rostock/Schwerin

Die Corona-Krise fordert auch von Eltern, Schülern und Lehrern sehr viel ab. Eltern fühlten sich in der ersten Woche mit Homeworking und Homelearning maßlos überfordert und zum Teil von Lehrern und Schulen allein gelassen. Nun melden sich engagierte Lehrer in ganz MV. Ihr Tenor durchweg: Liebe Eltern, lasst euch nicht verrückt machen, weniger ist mehr und das wichtigste sei die permanente Rücksprache, wenn es irgendwelche Probleme oder Irritationen gibt. Die Schulen nutzen bei der Kommunikation mit den Schülern und Eltern die unterschiedlichsten Plattformen. Es werden Mails verschickt, Videos gemacht, es wird im digitalen Klassenzimmer gelernt und Lehrer fahren sogar noch mit dem Rad oder dem Auto durchs Dorf oder die Stadt. um Materialien den Eltern nach Hause zu bringen.

Lesen Sie hier, wie Lehrer in MV jetzt ihre Schüler unterrichten, was sie ihren Schützlingen und deren Eltern raten.

Jenny Voelsch (37), Lehrerin für Deutsch und Englisch, evangelische Schule St. Marien , Neubrandenburg :

Jenny Voelsch (37), Lehrerin für Deutsch und Englisch Quelle: privat

„Die Schüler ab Klasse sieben holen sich ihre Aufgaben wöchentlich von einer Lernplattform, bearbeiten sie und senden sie zurück. Wir bekommen von den Eltern einen Rückmeldebogen. Bei den Jüngeren haben wir es anfangs so gemacht, dass wir für den gesamten Zeitraum die Aufgaben geschickt haben. Meine Fünftklässler arbeiten schon doch sehr selbstständig. Ich habe dienstags und donnerstags digitale Sprechstunde via Skype. Ich habe die erste Woche einfach viel mit den Kindern gesprochen, wie sie mit der Situation klarkommen. Wir nutzen eine digitale Plattform von Klett, die das wie auch andere Schulbuchverlage derzeit kostenfrei anbieten. Da kann ich Aufgaben zu stellen und korrigieren. Unsere Schüler kennen dieses freie und selbstständige Arbeiten schon aus dem Unterricht. Die sind gelernt da sehr strukturiert. Die Eigenmotivation ist natürlich schwierig und den Schülern fehlen die sozialen Kontakte. Aber das ist ja auch ein schöner Effekt, dass unsere Schüler gestärkt aus der Situation hervorgehen können, weil sie auch merken, was ihnen gerade fehlt: soziale kontakte! Unsere Kinder haben nicht nur Deutsch, Englisch und Mathe haben, sondern auch ein Kunstprojekt oder auch mal Geo und Geschichte. Es muss im Rahmen bleiben. Ich wünsche mir, dass wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Kein Kind wird sich daran erinnern, welchen Stoff es in der Corona-Zeit gelernt hat, sondern wie die Eltern und Lehrer in dieser Zeit damit umgegangen sind und was es gefühlt hat. Wenn ein Kind in dieser Zeit zwei Stunden schulischen Stoff konzentriert durcharbeitet, dann genügt das. Wir sollten hier keinen Frust zusätzlich aufbauen und niemanden überfordern. Mut zur Lücke.“

Martina Kossack (60), Grundschullehrerin an der Conventer Schule, Rethwisch

Grundschullehrerin Martina Kossack (60) bringt ihren Schülern die Aufgaben persönlich vorbei. Quelle: Meyer

„Meine Klasse hat 23 Schüler. Die sind total motiviert und sollen das auch bleiben. Deswegen habe ich ihnen vorige Woche die Feuerbohnen für das Pflanz-Experiment nach Hause gebracht – zur Abwechslung. Ich denke, es geht im Moment nicht darum, groß neue Inhalte zu vermitteln, sondern zu wiederholen und zu üben. Vor allem in Deutsch, Mathematik und Sachkunde. Dazu noch einen schönen Bastelbogen und gut ist es. Natürlich müsste ich nicht zu den Eltern fahren. Aber es macht mir Spaß. Und so sehe ich meine Schüler wenigstens mal von weitem. Ab jetzt können die Kinder über die Plattform Anton mit mir kommunizieren. Da habe ich für unsere Klasse eine Art Konto eingerichtet, auf das jedes Kind über seinen Vornamen plus einem Code, den ich in den Eltern gegeben habe, Zugang hat. Dazu kommuniziere ich über unsere engagierte Elternvertreterin per Whatsapp mit den Eltern. Klappt hervorragend. Ich kann den Eltern nur raten: Nicht übertreiben. Ein bisschen Lernen jeden Tag gibt dem Kind Struktur und darüber hinaus ist der Waldspaziergang mit dem Kind oder das gemeinsame Spielen zu Hause zur Zeit wichtiger Groß- und Kleinschreibung. Lassen Sie sich nicht verrückt machen und seien Sie für ihre Kinder da. Die müssen das auch erst mal alles emotional und psychisch verarbeiten, was gerade passiert.“

Aufruf an die Eltern In den sozialen Medien und bei verschiedensten Foren kursieren zur Zeit einige Aufrufe an und Informationen für Eltern. Im Kern beinhalten sie folgende Hilfestellungen für die aktuelle Situation: Es geht nicht um Wissensvermittlung, sondern gerade bei Schülern bis Klasse sieben um Wiederholen, Üben und eine Tagesstruktur für die Kinder. Es ist völlig in Ordnung, wenn die Kinder nicht alles schaffen, was die Lehrer anbieten. Aktuell gerade bei den kleineren Schülern weg vom Leistungs- hin zum Fürsorgeprinzip. Es ist kein Problem, wenn Eltern nicht alle Aufgaben können. Sie sind keine Aushilfslehrer. Eltern sollten ruhig bleiben und lieber die Bücher wieder wegpacken, bevor es Streit gibt. Weniger ist mehr, Zeitverbringen mit den Kindern wichtiger als ihnen einen bestimmten Lernstoff zu vermitteln.

Christine Buhrand (56), Lehrerin für Deutsch, Geschichte, Latein am Christophorus-Gymnasium (CJD), Rostock

Christine Buhrand (56), Lehrerin für Deutsch, Geschichte, Latein am CJD Rostock. Quelle: privat

„Wir haben keine Eins zu Eins-Unterrichtssituation, das kann man gar nicht simulieren. Wir müssen ganz genau hinschauen, wie wir mit dieser Situation umgehen. Wichtig ist, ist dass wir nicht noch Feindbilder aufbauen. Wer konkrete Probleme hat, sollte sie zügig mit den Fachlehrern besprechen. Ich arbeite derzeit mehr als im normalen Alltag und bin täglich ab acht Uhr verfügbar, schicke abends noch Mails über die Plattform moodle heraus. Das funktioniert nur, weil unsere schulinternen Administratoren, also Kollegen, die sich da eingearbeitet haben, sieben Tage die Woche zur Verfügung stehen. Wenn ich meiner elften Klasse sage, ich melde mich mit Goethes Faust nicht morgen, sondern in drei Tagen, dann brennt da nicht gleich die Hütte. Aber bei den Kleineren, gerade den Grundschülern, muss genauer hingeschaut werden. Die brauchen Halt, Anleitung und vor allem Rückmeldung mit Lob – nachsichtige Unterstützung. Es kann derzeit nicht darum gehen, Leistungen und Bewertungen zu einem bestimmten Termin abzufordern, sondern die Kinder dort abzuholen, wo sie gerade sind. Es ist wichtig, dass wir in Kontakt miteinander bleiben. Meine Sechstklässler üben Knoten zu Hause, schicken mir ein Foto, ich mache daraus eine Galerie und später bewerten und üben wir das mal, wenn wir wieder in der Schule zusammen sind. Wir haben eine Situation, aus der wir viel lernen können. Wir haben die Digitalisierung vor uns und können jetzt die Chance nutzen zu sagen, probiert euch aus. Aber kein Kind sollte zu lange am Rechner sitzen. Es geht derzeit nicht um Wissenszuwachs, sondern darum, wie die Kinder das durchstehen. Sie sind das schwächste Glied in der Kette und da ist gegenseitige Wertschätzung das oberste Gebot.“

Antje Riemer (43), Grundschullehrern an der Werkstattschule, Rostock :

Antje Riemer (43), Grundschullehrern an der Werkstattschule Rostock. Quelle: privat

„Jedes Kind ist unterschiedlich. Die einen Eltern brauchen Nachschub. Das sind die Kinder, die auch in der Schule ganz gut zurecht kommen. Dann gibt es die Kinder, die es auch aktuell nicht so gut schaffen und auch zu Hause sehr viel Betreuung benötigen. Da erreichen uns dann Hilferufe. Aber wir sind den Eltern nicht böse, wenn die Kinder nicht fertig werden. Eltern entscheiden täglich, wann Schluss ist. Wichtig ist, dass wir im Austausch bleiben. Wir nutzen unter anderem die digitale Plattform jitsi.org. Das ist ganz niedlich. Die Mitglieder können mich sehen. Ich habe das auf PC, wo ich ab acht Uhr arbeite, im Hintergrund offen, aber leise gestellt. Wenn sich einer einloggt, kann ich die Stimme hören, aktivieren und mit den Kindern sprechen. Selbst wenn ich mal nicht da bin, kommunizieren die Kinder dort untereinander. Ich habe schon versucht, die nächsten Aufgaben aus dem schulinternen Richtlinienplan durchzusetzen. Aber nur was passt und was nicht zu schwierig ist. Die Einführung neuer Wortarten macht zum Beispiel aktuell in der vierten Klasse keinen Sinn. Wir haben eine Arbeitsmappe angelegt, die die Kinder selbst bewältigen. Wir wollen die Kinder zur Selbstständigkeit erziehen. Wir haben hier Homeoffice und in dem Moment, wo die Schule beginnt, sind wir ansprechbar für die Kinder. Ich bin letzte Woche auch mal mit dem Rad durch Rostock gefahren und habe Aufgaben in die Briefkästen geworfen, weil ich mal raus musste. Mein Arbeitsalltag läuft jetzt von acht bis 16 Uhr. Das ist so die Kernzeit.“

Katja Dudeck (47), Schulleiterin am Gymnasium Ecolea, Warnemünde

Schulleterin Katja Dudeck Quelle: Kenzler

„Wir haben nicht bei Null angefangen, sondern mit der Internetplattform Lo-Net.2 zum Kommunizieren, Organisieren und Lernen Erfahrungen gemacht. Uns hat auch weitergeholfen, dass wir schon sehr viel Material digital hatten. Dann haben wir uns ausprobiert. Die Kollegen haben unterschiedliche Plattformen im Internet getestet. Wenn man dieser Krise etwas Gutes abgewinnen möchte, dann ist es, dass wir im Bereich digitales Lernen einen riesigen Sprung machen. Die Schüler haben einen Ort zum Lernen und wo sie ihre Materialien finden. Dem ganzen eine Struktur zu geben, war eine Herausforderung. Wichtig ist, dass wir die Kinder nicht überfordern. Manche Eltern sind ja sehr ehrgeizig. Das ist zuviel. Wir können den Schul-Unterricht nicht eins zu ein auf Zuhause umsetzen. Die Kinder sollen zwar digital über Learning-Apps arbeiten, aber viele Kollegen haben Videos für ihre Schüler aufgenommen. Wir probieren uns aus. Es ist nicht so, dass die Lehrer weniger arbeiten, weil sie nicht in der Schule sein müssen. Wir werden nach der Krise eine große Evaluation machen, was sich bewährt hat und was nicht und was wir in den Unterrichtsalltag übernehmen. Das ist ein riesiger Lernprozess. Die Eltern haben erst mal nur die Aufgabe, mit dem Kind gemeinsam eine Struktur zu entwickeln. Sie sollten helfend zur Seite stehen, aber nicht mit dem Kind zusammen Aufgaben bewältigen. Zeigen lassen, darüber reden.

Ministerin Martin: „Eltern sind keine Lehrer!“ Das Schweriner Bildungsministerium gab gestern bekannt, dass an den Gerüchten, das Land hätte den Schulleitern und Lehrern einen Maulkorb in der Krise verpasst, nichts dran sei. Ministeriumssprecher Henning Lipski sagte gegenüber der OZ: „Wir haben mündige Lehrer und Schulleiter, die alle ihre Meinung kundtun dürfen und sollen. Uns lag noch nie daran, dass die Schulen auf uns verweisen und sagen, Journalisten sollen sich an offizielle Verlautbarungen halten.“ Lipski betont, dass Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) bereits mehrfach betont habe, dass Eltern keine Lehrerinnen und Lehrer sind und dass dies aktuell kein normaler Unterricht. Bettina Martin sagte gegenüber der OZ: „Aktuell müssen keine wesentlichen neuen Schritte gemacht werden. Es geht eher um wiederholen und üben.“ Das Ministerium hat in der vergangenen Woche die Plattform fux-media an den Start gebracht. Dort können Lehrer Stoff hinterlegen und die Kinder oder Eltern können sich das runterladen. Noch sei das ein One-Way-Angebot. Das Ministerium arbeite über den Digitalpakt aber mit Hochdruck an langfristigen Lösungen, die etabliert werden sollen. Auf der Homepage des Ministeriums finden Betroffene einen Materialpool als auch digitale Plattformen. Die geplanten Landesportale seien noch im Aufbau. Lipski sagt: „In jeder Krise steckt auch ein Aufbruch. Im ersten Schritt der Digitalisierung erhalten alle Schulen in MV ab sofort kostenfreien Zugang zu digitalen Unterrichtsplattformen.“ http//:fuxmedia.de/

