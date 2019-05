Rostock

In Rostock findet von 9.30 Uhr bis 11 Uhr ein Nachbarschaftsfrühstück im Stadtteil- und Begegnungszentrum Lütten Klein statt. Für 3,50 Euro kann man dort in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Brötchen Pläuschchen halten und sich besser kennenlernen.

In Greifswald organisiert der Bürgerhafen von 12 Uhr bis 17 Uhr ein Fest auf dem Domvorplatz. Die Gemeinschaft steht natürlich im Mittelpunkt: Um 14 Uhr lädt der Chor St. Spiritus zum Nachbarschaftssingen ein. Ab 15 Uhr wird die Mitbring-Kuchentafel eröffnet, zu der jeder seinen selbst gebackenen Kuchen sowie das Rezept zum Teilen mit den Nachbarn mitbringen kann. Musik, Spiele, Infostände und eine Kleidertauschbörse sorgen für viel Abwechslung.

In Wismar wird es den ganzen Tag in den verschiedensten Stadtvierteln gesellig: Von 11 Uhr bis 15 Uhr lädt im Friedenshof des Mehrgenerationenhauses ein kleiner Flohmarkt zum Stöbern ein. Der Kirchenladen öffnet von 14 Uhr bis 18 Uhr seine Türen und lockt mit Kaffee, Kuchen sowie Spielen für Groß und Klein. Köstlichkeiten gibt es auch in Wendorf in der Erwin-Fischer-Straße 32. Hier werden von 14 bis 18 Uhr Tische und Bänke vor die Tür gestellt. Mitgebrachte Speisen und Getränke sind willkommen. Weitere Treffpunkte sind der Kagenmarkt in der Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr, der Platz des Friedens von 16 Uhr bis 19 Uhr, der St.-Marien-Kirchturm sowie die Neue Kirche von 16.30 Uhr bis 19 Uhr. An allen Orten wird ein Programm für Kinder geboten.

Maria Baumgärtel