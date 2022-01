Gespaltene Stadt: Etwa 800 Menschen demonstrieren in Greifswald wegen Corona 

Greifswald

Zum ersten Mal trafen in Greifswald Befürworter und Gegner der Corona-Maßnahmen am selben Ort aufeinander: Insgesamt drei Demonstrationen machten sich am Montagabend auf dem Marktplatz für ihre Positionen stark. Wie in den vergangenen Wochen kamen laut Polizeischätzung etwa 500 Menschen zu der Kundgebung unter dem Motto „Mein Körper, meine Wahl – für echte Impf-Freiheit und verhältnismäßige Politik“. Zum Gegenprotest des Bündnisses „Greifswald für alle“ unter dem Banner „Impfen – Verantwortung und Solidarität!“ auf der anderen Seite des Marktes versammelten sich etwa 300 Menschen, wie die Polizei schätzte. Die meisten der etwa 40 Teilnehmer einer dritten Demo „Für eine allgemeine Impflicht“ schlossen sich nach wenigen Minuten der größeren Pro-Impf-Demo an.

Zur Galerie In Greifswald kam es am Montagabend zu mehreren Kundgebungen und Protestmärschen wegen Corona. Mehrere hundert Menschen demonstrierten gegen die Maßnahmen und auch für eine Impfpflicht und mehr Solidarität.

Während es bei den Kundgebungen nicht zur direkten Konfrontation kam, blockierten einige Gegendemonstranten den Protestzug der Impfverweigerer auf Höhe des Fischmarktes. Die Polizei räumte Teile der Sitzblockade unter Widerstand und entschied sich schließlich, die Demo auf engstem Raum an der Blockade vorbei zu führen. Dabei kam es zu heftigen Wortgefechten, die beiden Lager kamen sich bis auf Armeslänge nahe.

Oberbürgermeister ruft zum Impfen auf

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) sprach als einer von vielen Rednern auf Seiten des Gegenprotestes. Er warb in seiner Rede für die „einzig wirksame Antwort auf die Krise: Impfen, impfen, impfen.“ Die Demonstrierenden reagierten mit lautem Applaus. Wer sich impfen lasse, trage dazu bei, dass vulnerable Gruppen geschützt werden und die Freiheitseinschnitte weniger tief und weniger andauernd seien. Jeder müsse Verantwortung übernehmen, sagte Fassbinder. „Freiheit beinhaltet neben Rechten immer auch Pflichten – etwa Selbstbeschränkung, Solidarität, Verantwortung. Das sind Tugenden, ohne die man in der Demokratie nicht weiterkommt.“

Die Beamten hatten die Demonstrierenden mit zwei Reihen Gittern voneinander getrennt. Auf der Fläche beim Rathaus versammelten sich die Impf-Skeptiker, zwischen Sparkasse und Deutscher Bank fanden sich die Demonstrierenden der Veranstaltung ein, die für die Impfung warben.

Maskenpflicht wird missachtet

Auf beiden Seiten galten als Versammlungsauflage das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung und das Einhalten des Mindestabstandes. Während der Abstand nicht immer gewahrt wurde, hielten sich fast alle Teilnehmer der Pro-Impf-Demo daran, eine Maske zu tragen. Auf der anderen Seite war das nicht der Fall, viele Teilnehmer verzichteten auf die Maske.

Menschen, die Angst haben und psychisch leiden, würde es helfen, wenn die bedrohliche Krise zu einem Ende komme, sagte Eva-Lotta Brakemeier, Leiterin des Zentrums für Psychologische Psychotherapie an der Universität Greifswald. „Wir sind dieser Krise nicht hilflos ausgeliefert.“ An Menschen, die Angst vor Nebenwirkungen oder eine Spritzenphobie haben, gerichtet, sagte Brakemeier, dass sie sich beraten lassen können. Dazu gibt es in Greifswald die psychologische Impfberatung, die Brakemeier leitet. „Kommen Sie mit Politikerinnen und Politikern und uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in einen Diskurs“, plädierte sie. Wut ungefiltert und laut auszuleben, führe zu tieferen Gräben in der Gesellschaft.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die neue Bundestagsabgeordnete für Greifswald, Anna Kassautzki (SPD), sprach sich für eine allgemeine Impfpflicht aus. „Es ist legitim Kritik zu üben. Adresslisten anzulegen, Menschen zu bedrohen, Sicherheitskräfte anzugreifen und zu behindern und Angestellte zu erschießen, die einen auf die Maskenpflicht hinweisen, sind es nicht“, erklärte sie. Mit dem Mord spielt sie auf ein Verbrechen in einer Tankstelle in Rheinland-Pfalz im vergangenen September an, bei der ein Gegner der Corona-Maßnahmen einen Angestellten erschossen hatte.

Zwischen Verschwörungstheorie und freiem Willen

Auf der anderen Seite – bei den Impfgegnern – redete als einzige politische Vertreterin Grit Wuschek, die für die Initiative für Greifswald in der Bürgerschaft der Stadt sitzt. Sie plädierte dafür, den freien Willen der Bevölkerung zu achten und keine Impfpflicht einzuführen, wofür sie Applaus bekam. Schweigen und einige Buh-Rufe erntete sie jedoch, als sie anerkannte, dass das Virus echt sei und einige Maßnahmen, besonders zum Schutz der älteren Bevölkerung, durchaus sinnvoll seien. Sie forderte die Teilnehmer der Gegendemonstration auf, sich gemeinsam gegen die Impfpflicht zu stellen und verlangte von Oberbürgermeister Stefan Fassbinder, der Bürgermeister für alle Greifswalder zu sein, wie er es einst versprochen hatte.

Deutlich mehr Zuspruch bekam ein Redner, der sich als Martin vorstellte und als Organisator der Demonstrationszüge zu erkennen gab. Er richtete politische Forderungen an die Teilnehmenden, die im Ton deutlich schärfer waren. So sprach er von einer Absetzung der aktuellen Regierung, was mit Rufen wie „Aufhängen!“ und „Macht sie weg!“ quittiert wurde.

Er sprach auch von einer Abwicklung der Presse und „Nürnberg 2.0“ – beides unter heftigem Applaus, Jubel und Gejohle. Besonders die Floskel „Nürnberg 2.0“ wird in Anlehnung an die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse gegen die Nationalsozialisten als Chiffre genutzt, um nach einer Machtübernahme Straf- und Schauprozesse gegen Andersdenkende durchzuführen.

Von Christopher Gottschalk und Philipp Schulz