Gestiegene Lebensmittelpreise in MV: „Ich mache diese Abzockerei der Discounter nicht mit“

Rostock

Die extrem gestiegenen Verbraucherpreise werden für immer mehr Menschen zur Belastung. Im März hatte die jährliche Inflationsrate in Deutschland einen Wert von 7,3 Prozent erreicht. Das macht sich für Verbraucher derzeit besonders beim Tanken und beim Einkaufen im Supermarkt – etwa bei Brot, Butter und Fleisch – bemerkbar.

Vor allem die Energiepreise treiben die Inflation sowohl in Deutschland als auch im Euroraum nach oben, der Ukraine-Krieg hat den Trend noch verschärft. Leser auf der Suche nach Alternativen.

„Preiserhöhung irgendwann wieder rückgängig machen“

Oliver Hahn schlägt beispielsweise vor, „Fleisch, Wurst und Butter aufgrund ihrer ökologischen und moralischen Folgen vom Speiseplan zu streichen, sind ja eh keine Lebensmittel, sondern reine Genussmittel.“ Selbst nach der Preiserhöhung würden diese Produkte noch zu billig sein, da die Folgeschäden nach wie vor auf die Allgemeinheit abgewälzt würden, so Hahn. „Den höchsten Preis für die karnistische Lebensweise zahlen immer die Tiere und unsere Nachkommen.“

Andreas Steinemann ist überzeugt: „Die momentane Inflation ist ausschließlich Folge von Politik, erst Corona- nun Ukraine-Politik.“ Ulrich Schuck glaubt: „Tatsache ist doch, dass Produkte trotz Preiserhöhung bei uns immer noch günstiger sind, als in manchen anderen Staaten. Wichtig ist jedoch, dass eine Preiserhöhung irgendwann auch wieder rückgängig gemacht wird.“

„Vielleicht ist auch unser Wirtschaftssystem Schuld“

Stefan Edwardson fragt sich: „Vielleicht ist aber auch unser Wirtschaftssystem Schuld und die, die davon maßlos profitieren?“ Marlene Stark setzt hinzu: „Wir werden schon nicht verhungern. Jetzt überlegt sich wohl jeder, ob er noch Lebensmittel ohne Verstand entsorgt. Es wird viel zu viel verschwendet.“

Olaf Ludwig berichtet: „Ich bin 15 Jahre mit dem Lkw quer durch Europa gefahren, und nirgendwo war einkaufen so billig wie in Deutschland. Selbst zum Beispiel ein französischer Camembert ist in Frankreich teurer als in Deutschland.“ Heiko Neubert stellt sich angesichts der gegenwärtigen Lage folgendes Szenario vor: „Aus ,Ich möchte’ wird wie früher ,Haben Sie?’, aber der DDR-Bürger hatte viele glückliche Momente, wenn er einen Mangelartikel bekommen hat.“

Uwe Künzel schiebt hinterher: „Wer die DDR überlebt hat, wird auch diese Krise meistern.“ Und Wolf Petersen hat schon entschieden: „Ich mache diese Abzockerei der Discounter nicht mehr mit und kaufe meine Lebensmittel nur noch direkt beim Erzeuger.“

„Nun ja, die Masse wollte es immer billiger“

Roland Bohnhof sagt: „Nun ja, die Masse wollte es immer billiger. Dabei kam dann nur Müll in die Läden und Qualität muss seit Jahren gesucht werden. Nun kommt die Rechnung für die Forderung, alles immer billig zu bekommen. Dass das nicht funktioniert, auf Dauer, war von Anfang an klar. Kein Fleisch sollte für drei, vier, fünf Euro je Kilo angeboten werden. Damit ist es nämlich nicht bezahlt. Wer sich das dann nicht mehr leisten kann, muss seinen Konsum eben verlagern.

In ähnlicher Weise argumentiert Emilia Sommer: „Leider will das der deutsche Bürger immer noch nicht wahrhaben. Jeder einzelne trägt in seiner Lebensweise mit zur aktuellen Situation bei, mal mehr, mal weniger.“

Andy Wie wiederum gibt abschließend noch zu bedenken: „Hier sollte das Kartellamt ein waches Auge drauf haben, ob das aus angebrachter Notwendigkeit ist oder einfach nur hinter der Krise versteckte Gewinnoptimierung.“

Von Juliane Lange