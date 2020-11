Rostock

Niedrige Temperaturen, Regen und lange Dunkelheit schlagen vielen auf die Gesundheit. Die OZ hat sich umgehört: Fünf Experten aus MV haben ihre Geheimtipps verraten, um fit durch die kalte Jahreszeit zu kommen.

Dr. Katharina Kasch aus der Klinik für Innere Medizin IV am Südstadtklinikum Rostock schwört auf gesunde Ernährung. So bunt wie möglich sollte es sein, um alle sekundären Pflanzenstoffe für die positive Wirkung auf das Immunsystem zu nutzen, rät sie. „Bitte insbesondere auf saisonale und regionale Gemüsesorten, wie zum Beispiel Grünkohl, Rotkohl, Rosenkohl und Kürbis, zurückgreifen.“ Ihnen werden verschiedene gesundheitsfördernde Eigenschaften zugeschrieben.

Anzeige

Dr. Katharina Kasch, Fachärztin Innere Medizin am Klinikum Südstadt. Quelle: Martin Börner

„Mein Tipp: täglich ein Apfel, auch am besten regional angebaut, um Vitaminverluste durch zu frühe Ernte und lange Transportwege zu vermeiden. Wer sich gesund ernährt und regelmäßig draußen unterwegs ist, braucht in der Regel im Winter auch keine Nahrungsergänzungsmittel.“

Ingwer und Meditation

Die Heilpraktikerin Alexandra Endell hat mehrere Tipps, um gesund durch den Winter zu kommen: Ein Ingwer-Kurkuma-Shot am Morgen stärke das Immunsystem, sagt sie. Warmer Ingwertee über den Tag verteilt bringe den Stoffwechsel zudem in Schwung, wärme und schmecke auch gut.

Heilpraktikerin Alexandra Endell aus Rostock Quelle: privat

„Der Winter ist auch immer die Jahreszeit, in der viele Leute sich zurückziehen und einen Ausgleich suchen“, meint die Heilpraktikerin, die eine Praxis in Rostock hat. „Einige Leute nutzen die Meditation, um innere Ruhe zu finden.“ Weil es im Herbst und Winter auch immer so dunkel ist, solle jede Möglichkeit genutzt werden, um Sonnenlicht einzufangen und damit die Vitamin-D-Reserven wiederaufzufüllen.

Nasenduschen

Dr. Carmela Koch, HNO-Ärztin in Greifswald Quelle: Heike Truckenbrodt

Dr. Carmela Koch, Hals-Nasen-Ohren-Ärztin aus Greifswald, empfiehlt Nasenduschen. „Das hilft auch bei bestehenden Infekten sehr gut“, sagt sie. Man solle besonders den Nasenrachen spülen, da sich dort die Krankheitserreger festsetzen – das sei auch bei Corona der Fall. Ein bis zwei Mal am Tag sollte die Nase mit einem speziellen Nasenspülsalz und einer dafür gemachten Kanne gespült werden.

Regelmäßig bewegen

Den Stoffwechsel anzuregen ist der Geheimtipp von Dr. Johannes Bonacker von der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie am Rostocker Südstadtklinikum, der auch Teamarzt der Basketball-Zweitligisten Rostock Seawolves ist. „In der dunklen Jahreszeit reduziert der Körper seine Stoffwechselaktivität. Regelmäßige Bewegung, drei bis fünf Mal in der Woche, ausreichend Frischluft oder ein Work-out der großen Muskelgruppen zu Hause sind sinnvoll, um fit zu bleiben, die Immunabwehr zu stärken und den Stoffwechsel anzuregen“, sagt der Mediziner.

Dr. Johannes Bonacker, Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie am Klinikum Südstadt und Teamarzt der Rostock Seawolves Quelle: privat

Auch auf geregelte Schlafzeiten und Regeneration sollte geachtet werden. Und: „Ein ganz besonderes Augenmerk sollte auf den Schutz vor Infektionen gelegt werden. Dazu zählen Schutzimpfungen und die allgemeinen Hygienemaßnahmen“, erklärt Bonacker. Warmhalten, ausreichend trinken, um die Schleimhäute feucht zu halten, eine ausgewogene Ernährung und den Vitamin-D-Spiegel im Blick behalten sind weitere Maßnahmen, um fit durch den Winter zu kommen.

Frische Luft tut gut

Die Kinderärztin Dr. Victoria Berthe aus Greifswald rät ihren kleinen Patienten, an die frische Luft zu gehen – am besten in Begleitung ihrer Eltern. „Nicht nur die Kinder können damit ihr Immunsystem stärken, sondern auch die Eltern“, sagt die Ärztin, die seit 2014 in ihrer eigenen Praxis arbeitet. Außerdem empfiehlt sie, sich ausgewogen zu ernähren, viel frisches Obst und Gemüse zu essen, anstatt zu Vitaminpillen zu greifen.

Lesen Sie auch

Von Stefanie Ploch und Jessica Glauser