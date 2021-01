Allein die Gesundheitsämter der Stadt Rostock und der Landkreise Rostock, Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Rügen haben seit Beginn der Pandemie über 26.000 Personen ermittelt, die mit Corona-Infizierten in Kontakt kamen. In der aktuellen Situation ist das jedoch oft gar nicht mehr möglich.

Gesundheitsämter in MV ermitteln Zehntausende Corona-Kontaktpersonen

Gesundheitsämter in MV ermitteln Zehntausende Corona-Kontaktpersonen