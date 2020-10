Gesundheitsämter in MV setzen Soldaten bei Kontakt-Nachverfolgung ein

Rostock

Um den Kontrollverlust in der Corona-Pandemie zu verhindern, setzen die Gesundheitsbehörden in den Ländern auf das konsequente Nachverfolgen von Kontakten infizierter Personen. Doch der Aufwand der Telefonrecherche ist so groß, dass die Ämter in den Kreisen und kreisfreien Städten auf externe Unterstützung zurückgreifen. Es würden etwa Bundeswehrangehörige angefordert, externe Honorarkräfte engagiert oder Mitarbeiter anderer herangezogen, sagte beispielsweise die Sprecherin der Landeshauptstadt Schwerin, Michaela Christen. Aktuell würden vier Soldaten und vier Honorarkräfte das Amt in der Stadt unterstützen.

Von RND/dpa