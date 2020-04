Gesundheitsamt meldet am Dienstag sechs Corona-Neuinfektionen in MV

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag sechs neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Jeweils ein neuer Fall wurde in der Hansestadt Rostock, im Kreis Vorpommern-Greifswald und im Kreis Ludwigslust-Parchim gemeldet. Drei weitere kommen aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Landesgesundheitsamtes zur Ausbreitung des Coronavirus in MV hervor.

Insgesamt wurden bislang 623 Menschen in MV positiv auf das Virus getestet. Von den im Land Erkrankten werden oder wurden 91 im Krankenhaus behandelt, 15 davon auf einer Intensivstation. Das sind drei Schwererkrankte mehr als am Vortag. Die geschätzte Zahl der Personen, die bereits genesen ist, liegt jetzt bei 375. Das sind 40 mehr als am Vortag.

110 Infektionen im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Ein weiterer Todesfall wurde nicht gemeldet. Damit bleibt die Zahl bei elf. Die meisten Covid-19-Befunde sind bisher im Landkreis Vorpommern-Greifswald festgestellt worden. Die Zahl liegt hier inzwischen bei 110. Es folgen der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (105), die Landeshauptstadt Schwerin (86) und der Landkreis Vorpommern-Rügen (73).

In Rostock sind bisher 73 Menschen positiv getestet worden. Am wenigsten Fälle gab es MV-weit in den Landkreisen Rostock (54) und Ludwigslust-Parchim (59).

Von OZ