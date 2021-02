Schwerin

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat alle Berechtigten der Impfpriorität 1 dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. Der Minister sieht in dieser Gruppe insbesondere noch Potenzial bei Menschen, die unter 65 Jahre alt sind und Pflegebedürftige regelmäßig in Einrichtungen behandeln, wie das Gesundheitsministerium am Freitag in Schwerin mitteilte.

„Hierzu zählen zum Beispiel Fußpfleger, Ergotherapeuten, Seelsorger oder auch Hausärzte, die regelmäßig in einem Heim Patienten betreuen“, sagte Glawe in einer Mitteilung. Diese könnten mit einer entsprechenden Bescheinigung der Einrichtungen einen Impftermin vereinbaren.

Im Bundesland hat es laut Ministerium in 248 von 256 Pflegeeinrichtungen eine Corona-Erstimpfung gegeben, in 218 Heimen bereits eine Zweitimpfung. Das dortige Infektionsgeschehen gehe langsam zurück.

