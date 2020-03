Rostock

Im Rahmen der Gesundheitsserie „Familie und Gesundheit“ lädt die OSTSEE-ZEITUNG Sie, liebe Leser, zu mehreren Veranstaltungen ein. Geboten werden Comedy und Wissenswertes beim Poetry-Slam, ein Blogger Talk und Interessantes zur gesunden Ernährung für Kinder.

Beim Dichterwettstreit treten am 11. März ab 18 Uhr (Einlass 17.30 Uhr) im Basislager im Rostocker OZ-Medienhaus fünf Künstler gegeneinander an. Raja Kurze, Katharina Luck alias Catacony, Stephan Hoche, Karsten Heilmann und ein Überraschungsgast bestreiten die erste Runde des Poetry-Slams. Jeweils sieben bis zehn Minuten dauern die Auftritte. Eine Publikumsjury bewertet die Leistungen. Das Thema der Vorträge lautet „Familie und Gesundheit“.

Poetry-Slam in Rostock – dieses Quartett ist schon dabei

In der zweiten Runde entscheidet dann die Dauer des Applauses über die Platzierung der drei von den Juroren ausgewählten Akteure.

Der Eintritt für die Veranstaltung in der Richard-Wagner-Straße 1a, 18055 Rostock, beträgt 12 Euro. Die Tickets sind in den OZ-Service-Centern, unter tickets.ostsee-zeitung.de oder unter 03 81/38 30 30 17 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Blogger Talk

Dieser steigt am Dienstag, 17. März, ab 18 Uhr (Einlass 17.30). Die Veranstaltung findet ebenfalls im Basislager im Rostocker OZ-Medienhaus statt.

Bloggerin und Autorin Katharina Nachtsheim berichtet aus ihrem Blog „StadtLandMama“ von der neuen Welt zwischen Windeln, Brei und Alltagswahnsinn. Außerdem stellt sie ihr Buch „WOW MOM – Wenn das Leben auf dem Kopf steht“ vor.

Eintritt: kostenfrei mit Anmeldung unter: www.ostsee-zeitung.de/bloggertalk

Unterhaltungsprogramm – „Fit für Groß und Klein“

Am Sonnabend, 21. März, findet von 9 bis 13 Uhr ein buntes Unterhaltungsprogramm für Kinder im großen Saal des Rostocker OZ-Medienhauses statt. Dabei dreht sich alles um das Thema Gesundheit. So können die Gäste unter Anleitung eines Ernährungsberaters ihr eigenes gesundes Frühstück zubereiten.

Die Besucher lernen, wie einfach gesunde Ernährung im Alltag sein kann. Der Eintritt für diese Veranstaltung in der Richard-Wagner-Straße 1a, 18055 Rostock ist kostenfrei.

Lesen Sie auch:

Von bs