Bei einem Verkehrsunfall in Sievershagen ist Mitte August eine Fahrradfahrerin von einem Auto erfasst worden. Sie starb noch an der Unfallstelle. Die Leser bekunden ihre Anteilnahme und diskutieren zugleich kontrovers über Vergehen und Sicherheit im Straßenverkehr: „Radfahrer machen nicht so tödliche Fehler.“