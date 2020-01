Elmenhorst

Die grüne Flüssigkeit sieht aus und riecht wie Mundspülung, ist aber ein Getränk, das zurzeit schwer angesagt ist: „Nirgendwo wird so viel Pfefferminzlikör getrunken wie in Mecklenburg“, sagt einer, der es wissen muss: Axel Heidebrecht ist Geschäftsführer des Unternehmens Getränkeland, nach eigenen Angaben Marktführer in Mecklenburg-Vorpommern.

Seit etwa drei Jahren gebe es deutschlandweit einen regelrechten Hype um das grüne Getränk. Dazu der winterwarme Tipp von Fachmann Heidebrecht: „Heiße Schokolade mit Pfefferminzlikör.“

Im Getränkelandladen in Elmenhorst ( Landkreis Rostock) – in dem Gebäude befindet sich auch der Verwaltungssitz – stellt Heidebrecht den Likör zu den anderen Flaschen zurück und geht durch die von LED-Lampen beleuchteten Regale. Auf Augenhöhe der Kunden werden einzelne Flaschen präsentiert, darunter stehen die Kästen. Schilder wie „Pils 0,5 Liter“ oder „Limonade“ weisen die Wege. Auch Vogelfutter gibt es und Grillkohle aus eigener Vermarktung.

„Wir optimieren unsere Struktur“

Die Elmenhorster Filiale war vor einigen Jahren der Prototyp für die Umgestaltung und Modernisierung der Getränkeland-Standorte, die sich über sechs Bundesländer verteilen. Neben dem Schwerpunkt Mecklenburg-Vorpommern (aktuell: 85 Filialen) gibt es Märkte in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen.

Getränkeland-Geschäftsführer Axel Heidebrecht. Quelle: Frank Söllner

Insgesamt betreibt das Unternehmen derzeit 117 Filialen, vor etwa acht Jahren waren es knapp 150. „Wir optimieren unsere Struktur, denn weniger ist mehr“, sagt Heidebrecht. Das Konzept scheint aufzugehen: Trotz der schrumpfenden Anzahl von Filialen steigere das Unternehmen seinen Umsatz – und zwar mit dem besten Ergebnis in der 29-jährigen Firmengeschichte: 107,5 Millionen Euro setzte Getränkeland nach Angaben von Heidebrecht im vergangenen Jahr um, 2018 waren es 105,9 Millionen Euro.

Die Spanne zwischen einigen Märkte sei groß: Während die stärkste Filiale einen Umsatz von rund zwei Millionen Euro pro Jahr mache, seien es bei der schwächsten Filiale 600 000 Euro pro Jahr. „Dennoch verdienen die dort beschäftigten Mitarbeiter ja nicht den halben Lohn und die Miete beträgt auch nicht die Hälfte“, so der Geschäftsführer.

350 Kilometer Anfahrt zur Filiale

Einige Standorte würden zudem zu nah beieinanderliegen, beispielsweise in Stralsund und Schwerin, wo die Zahl der Märkte von drei auf zwei reduziert wurde. In Barth sei gerade ein Markt in einem älteren Gebäude geschlossen und in Zingst eine neue Filiale eröffnet worden.

Logistikzentrum des Elmenhorster Unternehmens Getränkeland in Kavelstorf (Landkreis Rostock) am Autobahnkreuz A19/A20 und der Bahnstrecke Rostock-Berlin. Quelle: Sander/Getränkeland

Auch die Logistik bei weit entfernten Filialen sei ein Problem. Der vom firmeneigenen Logistikzentrum in Kavelstorf am weitesten entfernte Markt liegt im brandenburgischen Guben an der polnischen Grenze. „Eine einfache Fahrtstrecke beträgt gut 350 Kilometer, da ist der Lkw zwei Tage unterwegs“, sagt Heidebrecht.

Autobahnmaut verteuert Getränke

Als weitere Kostentreiber nennt er den Mindestlohn und die Autobahnmaut, die sich mit etwa sechs Cent pro verkaufter Kiste durchschlage. „Im vergangenen Jahr haben wir 360 000 Euro für Maut ausgegeben“, erklärt der Chef des Unternehmens, das im Jahr 1991 den ersten Markt in Goldberg (Kreis Ludwigslust-Parchim) eröffnete. Firmengründer war damals sein Vater Rüdiger Heidebrecht. Heute beschäftigt Getränkeland rund 600 Mitarbeiter.

Im bundesweiten Vergleich gehört Getränkeland zu den Top 10 der Branche. Den jüngsten Zahlen des Bundesverbands des Deutschen Getränkefachgroßhandels zufolge, rangierte das Elmenhorster Unternehmen im Jahr 2018 mit einem Umsatz von 106 Millionen Euro auf Platz 8. Größter Betreiber von Getränkemärkten in Deutschland ist das brandenburgische Unternehmen Getränke Hoffmann (455 Filialen) mit einem Jahresumsatz von rund 450 Millionen Euro.

35 Prozent mehr Umsatz nach Modernisierung

Die modernisierten Getränkeland-Läden locken deutlich mehr Kunden an. Einige der Märkte erzielten nach dem Umbau bis zu 30 oder 35 Prozent mehr Umsatz. „Die Kunden werden anspruchsvoller“, betont der Geschäftsführer. Auch sei der Preis zwar wichtig, aber nicht entscheidend. Für entsprechende Waren seien Kunden bereit, auch mal einen Euro mehr zu bezahlen.

Das Warenangebot ist in den Läden durchstrukturiert: Von der Leergutannahme geht es zu den Regalen mit Bier, dann über Säfte und Mineralwässer sowie Wein, Sekt zu den Spirituosen. Dort bleibt Heidebrecht zum Ende des Rundgangs durch die Elmenhorster Filiale vor den hochprozentigen Getränken stehen und nimmt eine Flasche des französischen Orangenlikörs Grand Marnier aus dem Regal. Für wen der Schoko-Pfefferminzlikör nichts ist, der könne sich vielleicht für ein anderes alkoholhaltiges Wintergetränk erwärmen: eine Mischung aus erhitztem, naturtrüben Apfelsaft und einem Schuss Orangenlikör.

