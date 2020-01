Getrommelt und geblasen – Begeisterndes in Ulrichshusen

Ulrichshusen

Nur eine Handvoll Häuser und 30 Einwohner; aber drei Konzertsäle! Und die auch noch geprägt von ländlichem Charme und ausgesucht guter akustischer Qualität. Man ist in Ulrichshusen! Kommt ein Sinfonieorchester, dann gibt es dafür die große Konzertscheune, mag man es kammermusikalisch intim, steht der Schlosssaal zur Verfügung. Liegen die Bedürfnisse irgendwo dazwischen, zieht man in die ziemlich gemütlich wirkende Remise. Sie ist gut für mindestens 400 Besucher, und wer sich als Interpret mächtig ausbreiten will oder muss, dem sind räumlich kaum Grenzen gesetzt.

Schlagzeugkünstler Alexej Gerassimez hatte auf diese Möglichkeiten sicher wieder gern zurückgegriffen, als er am Samstag mit seinem wohl einen Lkw füllenden Instrumentarium und gemeinsam mit dem Signum-Saxophonquartett das diesjährige Neujahrskonzert der Festspiele MV präsentierte. Hinsichtlich solcher ungewöhnlichen Besetzung – übrigens auch für die Protagonisten eine Premiere - war natürlich Neugier angesagt.

Hohes Maß an kreativer Phantasie

Und die eigentlich schon selbstverständliche Erwartung, dass – lockere Neujahrsstimmung hin oder her – mit Schunkellaune oder unverbindlicher „Stimmungsmusik“ nicht zu rechnen wäre. Sehr richtig gedacht! Die Gestalter des Konzertes wollten nämlich nichts weniger, als – im metaphorischen Sinne – die Sterne vom Himmel holen, sich mit Planeten zu befassen und Beziehungen nachzuzeichnen, die uns Menschen mit dem Weltall verbinden. Das war sehr ambitioniert und als für den Besucher zu lösende Höraufgabe – wie vorauszusehen - nicht ohne Schwierigkeiten. Diese hielten sich bei Gustav Holsts eigentlich opulent sinfonischem Orchesterzyklus „Die Planeten“ auch im Arrangement für Schlagwerk und Saxophonquartett (Hugo van Rechern) in Grenzen, forderten aber bei anderen, mit weitaus moderneren kompositorischen Mitteln arbeitenden Werken ein hohes Maß an kreativer Phantasie.

Das Schöne daran: Selbst wenn die versagen, sich sozusagen im Kosmischen verirren sollte, hatte man dennoch alle Chancen, den Stücken „an sich“ bemerkenswert Aussagekräftiges abzugewinnen. Etwa in einer Eigenkomposition von Gerassimez für Schlagzeug (vorwiegend Marimbaphon) und Saxophonquartett. Er nennt sie etwas kryptisch „Rebirth“ und präsentiert diese „Wiedergeburt“ als Abfolge sehr unterschiedlicher Klangflächen. Sie bieten zwischen sphärischem Flimmern, Endlosketten minimalistisch aneinander montierter Motive und brutal harten Akkordfolgen im Mit-und Gegeneinander der Instrumentengruppen ein höchst kontrastreiches, aufregendes, den Hörer aber durchaus mitnehmendes Bild. Ähnliches gilt für ein Auftragswerk, John Psathas` „Connectome“. Es setzt mit ähnlicher, hämmernder Expressivität und einer Heftigkeit, die rasende Tonrepetitionen und virtuos Spielerisches verbindet, auf eher düstere Visionen. Und das mit Charisma, Dramatik, Euphorie, Klangwucht und dynamisch beklemmender Stringenz. Das Ganze so unorthodox wie fesselnd!

Es gab im Programm aber auch Entspannteres. Etwa Alexej Gerassimez für das Ensemble arrangierte „Flying Theme“ aus John Williams Soundtrack zu „E. T.“ und damit eine Insel spielerischer Unbekümmertheit und fast romantischen Wohlklangs, oder zwei schon gut bekannte, aber immer wieder begeistert gefeierte Solo-Bravourstücke des Schlagzeugers: die „Asventuras“ für Kleine Trommel und die in ihrer Perfektheit fast irritierende Visualisierung (Nachahmung) einer Tonbandvorgabe („Bad Touch“ von Casey Cangelosi). Was die Interpreten des so anregenden Nachmittags betrifft, so könnte man ganze Seiten füllen. Es gereicht ihnen, die nun wahrlich keine Unbekannten sind, aber auch zur Ehre, wenn man einfach feststellt: Gekonnteres, Eindrucksvolleres, Überzeugenderes ist schlichtweg nicht vorstellbar!

Mehr zum Thema:

Festspiele MV 2019: 84 500 Besucher in 152 Konzerten

Von Ekkehard Ochs