Die gute Nachricht für mehr als 20 Millionen Rentner bundesweit: Zum 1. Juli steigen in Westdeutschland Renten um 3,18 Prozent, im Osten um 3,91 Prozent. Eine monatliche Rente von 1000 Euro, die nur auf West-Beiträgen beruht, erhöht sich um 31,80 Euro, eine gleich hohe Rente mit Ost-Beiträgen um 39,10 Euro.

Einheitliches Rentenrecht bis 2025

Die unterschiedliche Anhebung resultiert aus den 2017 beschlossenen Regelungen für ein einheitliches Rentenrecht in Ost- und Westdeutschland bis 2025. So werden die abweichenden Rechengrößen an die entsprechenden West-Werte angeglichen. Der Hauptgrund, dass die tatsächlich ausgezahlten Renten im Schnitt im Osten dennoch höher als im Westen sind: In der DDR wurde häufig länger gearbeitet und vor allem Frauen waren häufiger erwerbstätig.

Während 2017 laut Deutscher Rentenversicherung bundesweit die gesetzlichen Altersbezüge bei den Frauen im Schnitt 705 Euro betrugen, waren es bei den Männern 1191 Euro. Zum Vergleich: Die Werte für MV beliefen sich auf 918 bzw. 1160 Euro.

Jede Rentenerhöhung wird voll versteuert

Die Kehrseite beim Rentenplus: Bundesweit werden weitere 48 000 Senioren ab 2019 steuerpflichtig. Damit sind es insgesamt fast sechs Millionen. „Denn jede Rentenerhöhung wird voll versteuert“, betont der Rostocker Steuerberater Dr. Frank-Peter Maaß. Auch von den derzeit mehr als 407 000 Altersrentnern in MV seien viele von der zusätzlichen Abgabenlast betroffen.

Eintrittsjahr in die Rente entscheidend

„Mit Beginn des Kalenderjahres 2005 erfolgte ein Systemwechsel bei der Rentenbesteuerung. Der Besteuerungsanteil richtet sich nun nach dem Eintrittsjahr in die Rente und steigt kontinuierlich für Neurentner“, erläutert Torsten Lüth, Präsident des Steuerberaterverbandes MV. Wer 2005 und früher Altersrentner wurde, muss 50 Prozent seiner Rente als steuerpflichtig behandeln. „Bei Renteneintritt 2019 sind das 78 Prozent, im Jahr 2040 dann 100 Prozent“, so der Parchimer Steuerberater.

Steuerbelastung wächst von Jahr zu Jahr

Die Folge: Die Steuerbelastung der Rentner wächst von Jahrgang zu Jahrgang. „Erhält ein Bürger erstmals 2018 Altersbezüge, muss er schon ab einer Monatsrente von 1200 Euro mit dem Finanzamt rechnen“, sagt der Fachmann. Das gelte zumindest dann, wenn bis auf die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung keine weiteren steuermindernden Ausgaben geltend gemacht werden können.

Erhebliche Nachzahlungen drohen

„Deshalb sollten die Rentner möglichst im Auge behalten, wann die Steuerpflicht beginnt“, rät Uwe Rauhöft, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Lohnsteuerhilfevereine in Berlin. Denn wer trotz Handlungsbedarfs nicht reagiere, dem könnten rückwirkend erhebliche Nachzahlungen drohen. Hier sei die Hilfe vom Fachmann nötig, um auch beispielsweise außergewöhnliche Belastungen geltend zu machen, sagt Rauhöft.

Während bei der Zusammenveranlagung häufig bisher keine Steuerbelastung eintritt, ändert sich die Situation nach dem Tod eines Partners meist drastisch. „Nach einem Übergangsjahr gilt die Grundtabelle für Alleinstehende, also ein Grundfreibetrag von derzeit 9168 Euro", so Dr. Maaß. Im Extremfall seien dann, etwa beim Bezug einer Witwenrente, höhere Steuernachforderungen fällig.

