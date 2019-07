Neubrandenburg

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte warnt vor Blaualgen im Tollensesee. Das Gesundheitsamt habe in dem Neubrandenburger Gewässer vermehrt Cyanobakterien, also Blaualgen, festgestellt. Das teilte der Kreis mit. Es wurden Hinweise am beliebten Strand Augustabad am Ostufer aufgestellt und die Überwachung der Badestellen wird verschärft.

Badegäste sollten aus gesundheitlichen Gründen nicht in solchen „Blaualgenteppichen“ baden. Kinder und Kleinkinder seien besonders gefährdet. Wer mit den Algen in Kontakt kommt, sollte die Stellen abduschen. Wer nach einem Bad im See Beschwerden, wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Atemnot oder Hautreizungen, feststellt, sollte sofort einen Arzt aufsuchen.

Vom Kreis heißt es weiter, dass Ansammlungen von Cyanobakterien sehr wind- und wetterabhängig seien. Innerhalb weniger Stunden könne sich die Situation total verändern. Der Tollensesee ist zehn Kilometer lang, sehr tief und gehört zu den zehn größten Seen in Mecklenburg-Vorpommern.

Lesen Sie auch

Blaualgen: So wirken sie sich auf Mensch und Umwelt aus

Riesiger Algenteppich reicht von Afrika bis Mexiko

Winfried Wagner