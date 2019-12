Caffier fordert mehr Polizei bei Kreisliga-Spielen

Lassan/Schwerin

Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) reicht es mit der zunehmenden Gewalt auf Fußballplätzen in Amateur-Ligen. Künftig könnten noch mehr Polizisten vor allem Hochrisiko-Spiele begleiten – egal ob in Kreis- oder Oberliga.

Auf der Konferenz der Innenminister in dieser Woche will sich Caffier für ein neues Konzept starkmachen, wie der zunehmenden Gewalt auf und neben Fußballplätzen begegnet werden soll.

„Politik kann nicht zugucken, wie Schiedsrichter verprügelt werden“

Zwei neue Vorfälle vom Wochenende bringen für Caffier das Fass zum Überlaufen. In Pampow bei Schwerin wird nach einem Oberligaspiel der Schiedsrichter angegriffen – Faustschlag an den Hinterkopf. In Lassan bei Wolgast bepöbeln Fans die gegnerische Mannschaft, Bierbecher fliegen, ein Polizist wird verletzt.

Kreisliga-Spiel in Lassan eskaliert: „An diesem Tag ging es nicht um Fußball“

„Politik kann nicht zugucken, wie Schiedsrichter verprügelt werden“, sagt Caffier. „Sonst gibt es vielleicht bald keinen Oberliga-Fußball mehr“. Daher rechne er auf der Konferenz der Innenminister mit einem länderübergreifenden Signal, wie die Gewalt eingedämmt werden kann. Die Minister wollen ein Konzept zu mehr Prävention, aber auch härteren Sicherheitsregeln erarbeiten. Schon jetzt sei klar: „Das bringt Mehrbelastung für alle Beteiligten“, so Caffier. Vereine, Verbände, Polizei.

Polizei-Gewerkschaft: Vor allem Vereine sind in der Verantwortung

Christian Schumacher, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Quelle: Frank Söllner

Schumacher sieht den Ball vor allem im Feld der Vereine, zu denen die gewaltbereiten Fans gehören. Hier müssten Regeln aufgestellt werden, die Exzesse verhindern. Ausdrücklich warnt der GdP-Chef davor, die finanzielle Last von Polizeieinsätzen bei den Vereinen abzuladen. „Das könnte kleine Vereine überfordern.“ Allerdings sollten diese selbst das größte Interesse haben, „Chaoten“ vom Spielfeldrand zu verbannen. „Man muss als Gesellschaft deutlich machen: Das will man nicht.“ Bemerkenswert sei, dass es solche Gewalt-Vorfälle in anderen Sportarten nur selten gebe.

Kommentar zur Gewalt auf dem Feld: Es gibt noch mehr als Fussball

Fußballverband: schlechtes Vorbild Bundesliga

Die Vereine sieht auch Joachim Masuch gefordert, denn diese stünden in der Verantwortung und müssten bei Gewalt von ihrem Hausrecht Gebrauch machen. „Solche Vorfälle können wir nicht tolerieren“, erklärt der Präsident des Landesfußballverbandes. „Jeder Einzelfall ist einer zu viel.“

Joachim Masuch, Präsident des Landesfußballverbandes MV Quelle: LFV MV

Masuch beklagt eine negative Vorbildrolle des Profifußballs. Bilder von Pyrotechnik und Gewalt in Bundesliga und Champions League hätten leider auch Auswirkungen bis in den Amateurbereich. „Es wird nur gemeinsam gehen, dies zu verhindern.“

In Pampow habe der gastgebende Verein richtig reagiert – und nach der Attacke auf den Schiedsrichter die Polizei gerufen, so Masuch. Für Lassan könne er dies noch nicht beurteilen, wo eine Migranten-Mannschaft womöglich Zielscheibe war. Neu sind die Themen Gewalt und Rassismus im Landesfußball nicht. Bereits 2007 ließ Innenminister Caffier ein Konzept dagegen erstellen. Später forderte er vehement Stadionverbote, im Vorjahr Fußfesseln für Fan-Chaoten.

Mehr zum Thema:

Von Frank Pubantz