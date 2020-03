Gewinner von „Rostock kreativ“ stehen fest

Reutershagen

Die beliebte Hobbykunstausstellung „ Rostock kreativ“ wurde in diesem Jahr aufgrund der Schließung städtischer Museen zwar vorzeitig beendet. Die Gewinner des Publikumspreises in den Kategorien „Malerei“, „Skulpturen“, „Fotografie“ und in der Sonderkategorie „30 Jahre Mecklenburg-Vorpommern“ stehen trotzdem fest. Mit seiner Zeichnung „Glückliche Mutter“ konnte der Rostocker Hobbykünstler Manfred Mewes die meisten Stimmen in der Kategorie „Malerei“ verbuchen. „Damit hätte ich nicht gerechnet“, freut sich der 75-Jährige. Im nächsten Jahr soll „ Rostock kreativ“ wieder stattfinden. „Wir haben uns sehr über die vielen Teilnehmer gefreut und werden während der Sanierungsphase in unserem Schaudepot weitermachen“, erklärt Kunsthallen-Chef Jörg-Uwe Neumann.

Motiv aus der Apotheken-Umschau

Manfred Mewes steht mit seinem Bild vor der Kunsthalle. Der kleine Mann mit Schiebermütze, Brille und weißem Haar hätte nicht damit gerechnet, unter so vielen Einreichungen herauszustechen. Mewes erzählt von der Geschichte hinter seinem Kunstwerk. „Ich schlug eines Tages die Apotheken-Umschau auf und sah das Bild einer Mutter mit ihrem Kind. Das war so innig und hat mich sehr berührt.“ Die Wärme und Geborgenheit der Frau inspirierte den Freizeitkünstler. Und so setzte sich Mewes an seinen selbst gebauten Schreibtisch und fing an, zu zeichnen. In Lütten Klein teile er sich 1,5 Zimmer mit seiner Ehefrau. Jetzt, wo die Kinder aus dem Haus seien, reiche das. Nur für die Kunstwerke sei nicht immer genug Platz. „Umso schöner, dass nicht alles in Mappen verschwindet und ich bei ‚ Rostock kreativ’ eine Möglichkeit bekam, mein Bild zu zeigen.“

Kreativer Schiffbauer

Mewes machte vor vier Jahren schon einmal mit bei „ Rostock kreativ“. Viel Zeit seines Lebens verbrachte er mit dem Schiffbau, arbeitete auf der Rostocker Werft und als Dreher in Parchim, „ohne einen Tag Arbeitslosigkeit“. Sein Talent für das Malen entdeckte er schon als Jugendlicher. Für viele Jahre reichten Zeit und Muße für die kreative Tätigkeit nicht. „Erst als die Kinder aus dem Haus waren und ich mehr Ruhe hatte, fing ich wieder an.“ Heute leitet Mewes einen der vielen Malzirkel in Lütten Klein. Unter vielen Frauen ist der Rentner dort der einzige Mann im Kurs. Kunst spiele in seinem Leben aber keine außergewöhnliche Rolle, für Bilder in der eigenen Wohnung sei wenig Platz, Ausstellung besuche der Rentner nur selten, seine Frau habe „kein allzu großes Interesse“ an seinen Bildern. „Ich male für mich“, sagt Mewes. Und damit solche Bilder nicht ungesehen im Schrank verschwinden, haben die Rostocker Kunsthalle und die OSTSEE-ZEITUNG „ Rostock kreativ“ entwickelt.

Bild mit Botschaft

Sein Bild, das wisse Manfred Mewes schon jetzt, werde er verschenken. In seine Wohnung passe es nicht, aber in eine Hebammen- oder Frauenarztpraxis. „Ich habe auch schon eine Einrichtung im Blick, möchte die Überraschung aber nicht verraten“, so der Hobbykünstler. Mit dem Bild hoffe Mewes, das Glück einer Mutter und die Liebe zu ihrem Kind zu verdeutlichen. „Vielleicht erreicht es jemanden, der sein Ungeborenes nicht behalten möchte und es sich doch noch einmal anders überlegt“, erklärt Mewes seinen Wunsch.

Von Lea-Marie Kenzler