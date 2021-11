Gewinnversprechen per Mail oder Telefon: Betrugsfälle in MV häufen sich

Rostock

„Sie wurden ausgewählt. Es freut uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie ein qualifizierter Teilnehmer sind, um eine 8-tägige Reise nach Zypern anzutreten...“ Solche und ähnliche Gewinnversprechen per E-Mail erhielten in diesen Tagen zahlreiche Bürger auch in MV. Gleichzeitig häufen sich die Fälle, bei denen Angerufenen große Gewinne in Aussicht gestellt werden.

Betrugsmaschen, bei denen die Betreffenden gewarnt sein müssten. Irrtum. Die Zahl der Geschädigten steigt. OZ sprach mit Wiebke Cornelius, Juristin und Leiterin der Rechtsabteilung der Verbraucherzentrale MV.

OZ: Gewinnreisen, -spiele, und Gewinneintragungsservice, Lotterien ... – diese Betrugsmaschen sind doch hinlänglich bekannt. Trotzdem häuft sich aktuell die Zahl der Beschwerden Geschädigter bundesweit. Trifft das auch auf den Nordosten zu?

Wiebke Cornelius: Ja. Im Schnitt gehen allein bei unseren landesweit vier ständig besetzten Beratungsstellen 20 bis 30 Anfragen pro Monat ein. Die Aussicht, etwas gewonnen zu haben, lässt viele Mitbürger jede Vorsicht vergessen.

Wiebke Cornelius, Leiterin Fachbereich Recht, Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern Quelle: Heiko Barten

Früher lag die Gewinnbenachrichtigung im Briefkasten. Heute erreicht sie die „Glückspilze“ häufig auf elektronischem Wege. Haben es die Betrüger damit leichter?

Das scheint so. Denn mit einem Klick bestätigt der „Gewinner“ beispielsweise die erwähnte kostenlose Flugreise für zwei Personen nach Zypern. Dabei wird häufig nicht einmal der Absender der frohen Botschaft beachtet: Die Firma MyGimi GmbH aus Sulzbach (Hessen) existiert nicht mehr. Bereits 2019 wurde die Registrierung im Handelsregister gelöscht. Weitere Überraschungen finden sich im Kleingedruckten.

Welche wären das?

Sie erleben die moderne Form der Kaffeefahrt. Ohne beispielsweise das „Ausflugspaket“ vor Ort zu buchen, können Sie das avisierte Programm in Nordzypern gar nicht erleben. Sie müssten im Drei- oder Vier-Sterne-Hotel entsprechend Landeskategorie bleiben. Zudem werden Saison- und Flughafenzuschläge fällig. Bei den Ausflügen geht es unter anderem zu Verkaufsveranstaltungen in Teppich-, Schmuck- und Lederwaren-Unternehmen.

Einen Traumurlaub gewonnen? Verbraucherschützer warnen vor einer modernen Form der Kaffeefahrt. Quelle: Repro

Also ab mit der Gewinn-Mail in den Spam-Ordner?

Das macht Sinn. Denn letztlich zahle ich doch für die Tour. Und das ist meist viel für wenig Qualität. Zu verschenken hat ein Anbieter nichts. Sie landen in diesem Fall bei der La Strada Touristik GmbH in Bremen – nichts. Man will Ihnen eine Reise als Gewinn unterjubeln. Stattdessen sollte man selbst das Reisebüro aufsuchen oder individuell die Planung vornehmen, um seinen Urlaub auch in Ruhe genießen zu können.

Als eine Plage empfinden die Leser die sich aktuell häufenden Gewinnversprechen am Telefon. Eine weitere Masche, um an das Geld der Verbraucher zu kommen. Täuscht der Eindruck, dass die Gauner mit ständig veränderten Szenarien gerade bei älteren Bürgern zunehmend erfolgreich sind?

Laut Aussagen der Polizei ist beispielsweise die Zahl der Strafanzeigen wegen telefonischer Gewinnofferten seit 2010 bundesweit kontinuierlich gestiegen. In Einzelfällen sind Schadenssummen im fünfstelligen Eurobereich entstanden. Das können wir als Verbraucherschützer bestätigen.

Auf Gratisreisen gilt Pauschalreiserecht Auch bei gewonnenen Reisen gilt das Pauschalreiserecht, betonen die Verbraucherschützer. Dies bedeutet, auch als begünstigter Dritter kann man Rechte aus dem Reisevertrag geltend machen. Sollte zum Beispiel das Hotel erheblichen Anlass zu Reklamationen geben, kann der Betreffende gegebenenfalls das Hotel wechseln und Schadenersatz verlangen oder vorzeitig auf Kosten des Reiseveranstalters die Rückreise antreten. „Diese Rechte durchzusetzen, ist jedoch oftmals schwierig“, schränkt Wiebke Cornelius, Juristin und Leiterin der Rechtsabteilung der Verbraucherzentrale MV, ein. Aufgepasst:Handelt es sich bei dem Gewinn um eine Pauschalreise, darf der Veranstalter keine Zahlung verlangen, ohne dass dem Reisenden ein Sicherungsschein übergeben wurde. Dieser dient als Nachweis für den Abschluss einer Insolvenzversicherung. Bei sogenannten Serviceentgelten, Bearbeitungs-, Buchungs- oder Vermittlungsgebühren handelt es sich laut Verbraucherzentrale MV um ein Entgelt für die Reise.

In welche Kostenfalle tappen die Anrufer noch?

Sie werden mit raffiniert vorgetragenen Gewinnversprechen dazu gedrängt, eine andere Nummer anzurufen. Dabei handelt es sich um teure Hotlines, auf denen die vermeintlichen Gewinner endlos in Warteschleifen gehalten werden. Vom Preis freilich ist letztendlich nichts zu sehen. Auf der Telefonrechnung erwartet die Gewinner dann aber eine böse Überraschung.

Häufig ist bei Gewinnversprechen auch von Bearbeitungsgebühren die Rede!

Richtig. Die Gauner erklären, dass Gebühren zu entrichten sind, um den hochwertigen Preis übergeben zu können. Die Anrufer sind sprachlich gut geschult und geben nicht selten vor, im Auftrag von Rechtsanwälten und Notaren anzurufen. Dann hinterlassen sie Rückrufnummern. Wählt der Angerufene diese, wird er aufgefordert, zum Beispiel Rechtsanwalts-, Notar-, Bearbeitungs- oder Zollgebühren, Transport- oder Versicherungskosten zu zahlen.

Keine Zusagen am Telefon machen! Ist man in eine Abo-Falle getappt, sollte der angeblich geschlossene Vertragsabschluss widerrufen und wegen arglistiger Täuschung angefochten werden. Die Verbraucherzentrale MV bietet dazu ein Musterschreiben an. Beratung zum Thema: Strandstraße 98, 18055 Rostock, Tel.: (0381) 208 70 50. Im Internet ist das Formular zu finden unter www.verbraucherzentrale-mv.eu Die Polizei rät:Niemals zahlen, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern! GebührenpflichtigeSondernummern, die beispielsweise mit der Vorwahl 0900..., 0180..., 0137... beginnen, nicht anwählen! Keine Zusagenam Telefon machen! Nie Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern ... preisgeben!

Nutzen die Betrüger spezielle Technik?

Von der Polizei wissen wir, dass dies sehr häufig geschieht. So gelingt es den Gaunern, auf der Rufnummernanzeige der Telefone ihrer Opfer eine andere Nummer anzuzeigen. Diese gehört zum Beispiel zu einem Rechtsanwalt, einer Behörde oder der Polizei.

Von Volker Penne