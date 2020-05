Gibt es Alkoholverbote zum Herrentag in MV? Das sagen Land und Landkreise

Rostock

Verdirbt Corona nun auch den „Herren“ im Land den Spaß? In Niedersachsen sorgt der erste Landkreis bereits dafür, dass der Herrentag 2020 ein nüchterner wird: Der Landkreis Aurich verbietet allen Restaurants und Kneipen den „Außen-Ausschank“. Heißt: Auf den Terrassen der Gaststätten, an Kiosken und Bierpilzen gibt es keinen Alkohol.

Der Nordosten hingegen bleibt da deutlich entspannter: „Eine Sonderregelung ist nicht geplant. Im Gegenteil: Wir sind froh, dass es schrittweise im Gastrobereich wieder vorwärts geht. Wir setzen auf die Vernunft der Bürger“, sagt Gunnar Bauer, Sprecher des Wirtschafts- und Gesundheitsministeriums in Schwerin.

Keine Bannmeilen, keine Verbote

Auch die Landkreise und kreisfreien Städte planen keine Einschränkungen am Himmelfahrtstag: „Wir denken darüber bisher jedenfalls nicht nach“, sagt auch Olaf Manzke, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen. Und auch Rostocks Stadtsprecher Ulrich Kunze teilt mit: „Es gibt derzeit in Rostock keine Pläne, für den Herrentag besondere ordnungsrechtliche Regelungen zu erlassen.“ Heißt: Kein Alkoholverbot, keine Bannmeilen.

Die Kommunen im Land erwarten, dass es trotz der Lockerungen der vergangenen Wochen an diesem Herrentag etwas gesitteter zugehen wird: „Ich vertraue den Menschen im Land. Sie haben in den vergangenen Wochen bewiesen, dass sie vernünftig mit dieser Situation umgehen“, sagt Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). Extra-Kontrollen wird es bei ihm in der Stadt und am Strand nicht geben.

„Normale“ Regeln gelten weiter

Auch am Herrentag gelten die „normalen“ Regeln:

– Außer Haus dürfen Veranstaltungen mit bis zu 150 Personen stattfinden – allerdings nur ohne Speisen und Getränke

– in Gaststätten dürfen bis zu sechs Personen an einem Tisch zusammen essen und trinken

– wer auf Toilette oder zum Tisch geht, muss eine Maske tragen

– die „Feiernden“ müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen

– zwischen den Gästen muss mindestens 1,50 Meter Platz sein

Ausflugslokale bereiten sich vor

„Wir haben genügend Platz zwischen den Tischen und viel Platz für Gäste“, sagt bereits Silke Walzog-Meyer von der beliebten Rostocker Ausflugsgaststätte Schnatermann. „Unser Kiosk ist offen, es gibt Bier und Gegrilltes.“ Ganz normal halt.

Zu den liebsten Herrentagszielen in Nordwestmecklenburg gehört die Eisdiele Rüting zwischen Schwerin und Grevesmühlen. Chefin Birgit Horn sagt: „Auch Herrentag kann jeder bei uns essen und trinken. Und Eis gibt es auch.“ Nur die Party, die fällt dieses Jahr aus.

Auch in Groß Ernsthof vor den Toren Wolgasts erwarten die Betreiber des bekannten Gasthofs „Zum Himmel“ einen eher ruhigen Herrentag: „Bei uns dürfen sich die Herren betrinken – aber immer nur zu sechst am Tisch“, sagt Inhaberin Kerstin Schiemann. „Die Maske ist auf dem Weg zum Tisch aber Pflicht.“ Und für Ordnung werde sie schon sorgen. „Aber so voll wie sonst wird es dieses Jahr eh nicht.“

Von Andreas Meyer