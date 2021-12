Rostock

Weihnachten im Schnee: Das wünschen sich viele Menschen in Deutschland jedes Jahr aufs Neue. Am besten fällt die Temperatur dann unter 0 Grad und Glühwein oder Kakao wärmen bei klirrender Kälte.

Aber gefühlt schneit es immer seltener an Heiligabend oder den Feiertagen danach – überhaupt gab es doch in den letzten Jahren kaum Schnee im Dezember. Aber stimmt das auch wirklich?

Ein Blick in das Klimaarchiv des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Norddeutschland mag einige überraschen. „Die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten in Norddeutschland seit den frühen 1960er Jahren weder zu- noch abgenommen – obwohl mit dem Klimawandel die Weihnachtsfeiertage heute häufig milder ausfallen als vor 50 bis 60 Jahren“, sagt Meteorologe Oliver Weiner vom Regionalen Klimabüro des DWD in Hamburg. Das gelte besonders seit Beginn der 2000er Jahre.

Wie viel Schnee fiel früher an Weihnachten in der Region?

Wir haben die Daten für die Region ausgewertet und zeigen sie hier. Oben sehen Sie, wie viel Schnee an Heiligabend, am ersten und am zweiten Feiertag pro Jahr gefallen sind – für ein Jahr haben wir die Schneemengen jeweils auf einem Balken „gestapelt“.

Das untere Diagramm zeigt, wie viele Schneetage es pro Jahrzehnt über Weihnachten gab. Dazu haben wir die Tage gezählt, an denen überhaupt Schnee gefallen ist – egal wie viel. Heiligabend, ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag haben wir wieder jeweils einzeln erfasst.

Bewegen Sie die Maus oder Ihren Finger über die Grafiken und tippen sie hinein, um alle interaktiven Elemente zu entdecken.

Live-Wetter für Rostock und Mecklenburg-Vorpommern: Wo ist in den nächsten drei Tagen mit Neuschnee zu rechnen?

2010 gab es das letzte Mal richtig Schnee

Laut DWD waren norddeutschlandweit die Weihnachtsfeste 1969, 1981 und 2010 schneereich. „Gerade 2010 sorgte an vielen Orten für neue Schneehöhenrekorde an Weihnachtstagen“, erklärt Oliver Weiner. „In Rostock hatten wir damals sage und schreibe 28 cm Schnee gemessen, in Schleswig sogar 30 cm, in Bremen 20 cm und in Hannover 28 cm, allesamt an Heiligabend.“

Der meiste Schnee habe sich damals über die gesamten Feiertage gehalten. Auf dem Brocken lagen demnach zum Ende des Festes 160 cm. Diese Schneemenge wurde dort in den vergangenen 59 Jahren nur an Weihnachten 1973 mit 180 cm übertroffen.

Klimawandel wird Weihnachtsfest weiter verändern

Wie im Jahresmittel gehe aber auch an Weihnachten der Trend insgesamt hin zu höheren Temperaturen. Zweistellige Plusgrade als Höchsttemperatur seien früher die Ausnahme gewesen, würden inzwischen aber häufiger erreicht.

DWD-Meteorologe Oliver Weiner. Quelle: privat/hfr

Besonders 2015 sticht laut DWD-Experten als „warme Weihnachten“ hervor. In Hannover sank die Temperatur in der Nacht zum 2. Weihnachtstag nicht unter 12,2 °C, in Bremen nicht unter 11,6 °C.

DWD-Meteorologe Oliver Weiner fasst zusammen: „Diese Zahlen belegen: Der Klimawandel ist Fakt und macht auch vor den Weihnachtstagen nicht Halt. Im Vergleich der vergangenen 59 Jahre werden die Feiertage von Heiligabend bis zum 2. Weihnachtstag tendenziell milder, aber im langjährigen Mittel bisher nicht schneeärmer.“

