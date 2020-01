Gibt es künftig mehr Lotto-Millionäre in Mecklenburg-Vorpommern?

Rostock

Im vergangenen Jahr konnten sich 23 Glückspilze in MV über Großgewinne von mindestens 50 000 Euro freuen. Wie die Lottogesellschaft MV jetzt mitteilte, wurden insgesamt 56,5 Millionen Euro als Gewinne ausgeschüttet. Den höchsten Einzelgewinn über 9,1 Millionen Euro konnte eine Familientippgemeinschaft in Schwerin für sich verbuchen.

Solche Millionentipps könnte es künftig häufiger geben: Mit einem neuen Gewinnplan soll es ab Herbst mit dem Klassiker 6 aus 49 leichter möglich sein, auch ohne richtige Superzahl eine siebenstellige Summe zu ergattern.

Allerdings hat sich die Spielfreude in MV 2019 ein wenig abgekühlt: Die Tipper im Land gaben 114,7 Millionen Euro für Lotterie aus, rund eine Million weniger als 2018. Grund für den Rückgang sei, dass der Eurojackpot weniger große Summen erreicht habe als 2018, sagte Ait Stapelfeld, Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto in MV mbH. Die Höhe des Jackpots wirke sich auf die Umsätze aus: Ein hoher Eurojackpot locke Spieler an.

Überschüsse für soziale Zwecke verwendet

22,6 Millionen Euro der Spieleinnahmen flossen als Überschüsse an den Landeshaushalt und wurden für soziale, kulturelle und sportliche Zwecke verwendet. Dieser Aspekt des Lottospiels könne gar nicht hoch genug geschätzt werden, sagte Finanzstaatssekretär Heiko Miraß (SPD). „Das Geld kommt Initiativen im Nordosten zugute und fließt nicht auf irgendwelche Privatkonten im Ausland.“

Außerdem wurden nach Worten von Stapelfeld 19,6 Millionen Euro Lotteriesteuern an das Land abgeführt. Über die Umweltlotterie Bingo! seien 1,4 Millionen Euro Zweckerträge eingenommen worden. Mit dem Geld seien 123 regionale Umweltprojekte unterstützt worden, darunter die Aktion Rehkitzrettung der Stiftung Perspektive Usedom, der Naturerlebnispfad Erosionstal Heithörn Hanshagen sowie eine Seekarten-App des Stralsunder Ostseebüros des WWF Deutschland. Aus der Glücksspirale und dem Gewinnspiel Sieger-Chance wurden zu gleichen Teilen die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, der Deutsche Olympische Sportbund und die Freie Wohlfahrtspflege unterstützt.

Das Glückspiel wird um 20 Cent teurer

Um das Lottospielen im Wettbewerb mit Internetangeboten attraktiver zu machen, soll der Gewinnplan für 6 aus 49 in diesem Jahr geändert werden, wie Stapelfeld ankündigte. Dafür werde allerdings der Tipp-Einsatz um 20 Cent auf 1,20 Euro angehoben. Millionengewinne sollen künftig häufiger möglich sein. Dafür ist unter anderem geplant, den Anteil der Gewinnsumme im zweiten Rang (sechs Richtige ohne Superzahl) überproportional zu erhöhen. Die Gewinnchance in diesem Rang liegt bei etwa 1 zu 15,5 Millionen.

Der Jackpot für die höchste Gewinnklasse (sechs Richtige mit Superzahl) soll schneller in den zweistelligen Millionenbereich klettern. Bei Erreichen der 45-Millionen-Euro-Grenze wird er künftig auf jeden Fall ausgeschüttet und nicht mehr wie bisher nach der 13. Ziehung. Die Gewinnchance liegt dann bei etwa 1 zu 139,8 Millionen. Das ist etwa so wahrscheinlich, wie jemand Bestimmten in Japan anzurufen, dessen Nummer man nicht kennt, indem man eine zufällige japanische Telefonnummer wählt.

Höchster Gewinn in MV: 14 Millionen Euro

Den höchsten Gewinn aller Zeiten in Mecklenburg-Vorpommern hatte eine Tippgemeinschaft in Rostock 2006 erhalten: knapp 14 Millionen Euro. 2011 konnte sich ein Tipper im Landkreis Vorpommern-Rügen über 12,76 Millionen Euro freuen.

Deutschlandweit halten die beiden Gewinner des Eurojackpots den Rekord mit je 90 Millionen Euro. Der größte jemals erreichte Gewinn in einer Lotterie betrug 1,59 Milliarden Dollar (1,42 Milliarden Euro), den sich im Jahr 2016 allerdings drei Amerikaner teilen mussten. Der zweithöchste Gewinn von 1,54 Milliarden Dollar ging nur an zwei Glückspilze, die mit umgerechnet jeweils 688 Millionen Euro den höchsten Einzelgewinn aller Zeiten für sich verbuchen konnten.

