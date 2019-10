Sukow

Die Polizei rät Hundehalter aktuell zur Vorsicht: Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in Sukow ( Ludwigslust-Parchim) Giftköder ausgelegt worden sind, um Hunde zu vergiften.

Am vergangenen Donnerstag wurde ein Vorfall angezeigt, der sich vor zwei Wochen in Sukow ereignete. Ein Hund zeigte starke Vergiftungserscheinungen und musste tierärztlich behandelt werden. Offenbar hatte das Tier beim Ausführen einen ausgelegten Giftköder gefressen, woran er schwer erkrankte. Nach Angaben der Hundehalterin hatte sie vor einiger Zeit einen Giftköder an einem Feldrand entdeckt und diesen sichergestellt.

Die Polizei in Sternberg ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 038 47/43 270.

Von OZ