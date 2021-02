Gingst

Geht es nach den Plänen der Quartier Kapelle GmbH, steht dem kleinen Ort Gingst auf Rügen die wohl größte bauliche Veränderung seiner jüngeren Geschichte bevor. Auf einer 17 Hektar großen Fläche am Caveliner Bodden soll nicht nur eine Rehaklinik für psychosomatische Erkrankungen entstehen, auch über 100 Häuser zum Verkauf oder für Mitarbeiter der Klinik könnten gebaut werden.

Ein Kindergarten, eine Tankstelle und ein Supermarkt stehen ebenfalls auf der Liste. „Die Planungen sind in der Finalisierungsphase“, berichtet Pressesprecherin Carla Steinbrenner. „Wir können noch nicht genau sagen, wie viele Häuser es letztendlich werden, da sind die Planer noch im Gespräch mit den Behörden. Aber die Warteliste der Interessenten hat sich bereits gefüllt. Im besten Fall wollen wir 2022 fertig sein.“

Im Ort bleibt man skeptisch

Die Reaktionen im Ort sind verhalten. „Warten wir erst mal ab“, meint etwa Supermarktbetreiberin Viola Preller. „Noch möchte ich mich nicht dazu äußern.“ Auch Thomas Müller, der in Gingst aufgewachsen ist, bleibt skeptisch. „Wir haben vom Investor seit 2019 bereits viele unterschiedliche Planungen bekommen“, sagt das Mitglied der Gemeindevertretung. „Wir wissen überhaupt nicht mehr, was da auf uns zukommen soll, es ändert sich ja ständig.“

Auch bei den jüngsten Rodungen habe es wechselnde Aussagen zum Erhalt der Bäume gegeben. Viele Fragen seien offen, meint Müller. „Wo zahlt die Reha-Klinik ihre Grundsteuer? Wie muss die Infrastruktur ausgebaut werden? Und wie kann man sicherstellen, dass nicht doch ein Hotel gebaut wird.“ Auf der anderen Seite räumt er ein: „Das würde aber wohl jeder versuchen, wenn er so ein Grundstück besitzen würde.“

Das Bauschild wird in den kommenden Tagen aufgestellt. Quelle: Quartier Kapelle GmbH

Wäldchen mit Genehmigung gerodet

Während man in Gingst noch nicht recht weiß, was man von dem Vorhaben halten soll, werden auf dem Grundstück mit Blick übers Wasser bereits Tatsachen geschaffen. In der vergangenen Woche mussten rund 50 Bäume eines kleinen Wäldchens weichen. „Mit Genehmigung natürlich“, erläutert Stephan Böhme, der gemeinsam mit drei anderen Familien die Flächen gekauft hat und nun in mehreren GmbHs auch an der Umsetzung des Riesenprojektes beteiligt ist. „Wir haben dazu sogenannte Waldpunkte gekauft und außerdem gibt es noch Ausgleichspflanzungen am Pastoratsmoor.“ Böhme möchte gerne Zweifel ausräumen und die Gemeinde für sich gewinnen, das merkt man im Gespräch.

Bauprojekt bei Gingst: Ein Wäldchen am Caveliner Bodden wurde bereits gerodet. Hier soll eine psychosomatische Rehaklinik entstehen. Quelle: Anne Ziebarth

Versprechen: Kein Hotel, keine Ferienwohnungen

100 bis 150 Arbeitsplätze sollen entstehen, die Häuser sollen überwiegend aus Naturmaterialien bestehen, Wege werden als Wege belassen und nicht als Straßen ausgebaut, eine Art Dünenlandschaft soll entstehen. Dazu kommen zehn bis 15 Wohneinheiten zur Miete für Senioren, die bedürftig sind. Sie sollen von einer Stiftung ausgewählt wurden, deren Mitglieder von Gemeinde und Kirche gestellt werden. „Nein, es wird kein Hotel geben und auch keine Ferienwohnungen“, betont Böhme. „Dafür ist man aus der Gemeinde an uns herangetreten und wünscht sich einen Kindergarten.“ Auch eine Tankstelle und ein Supermarkt sind langfristig vorgesehen, das könne allerdings noch dauern.

Riesenprojekt: Fläche ist 23 Fußballfelder groß

Trotzdem gibt es Menschen im Ort, die sich nicht mit dem Bauprojekt anfreunden können und in Sorge sind. „23 Fußballfelder ist die Fläche groß, ich habe mal nachgerechnet“, so die Bürgermeisterin Gerlinde Bieker nachdenklich. „Der Bebauungsplan ist von 1993. Und es haben sich bereits reichlich Vorhabenträger an diesem Gebiet abgearbeitet.“ Im Bebauungsplan Nr. 1 „Wohnpark am Caveliner Bodden“ sind die Planungsziele festgelegt, er gilt als verbindliche Basis für die Erteilung von Baugenehmigungen durch den Landkreis.

Bebauungsplan: Keine Klinik möglich

Was aber nach dem Bebauungsplan nach wie vor nicht erlaubt ist, ist der Bau eines Hotels und einer Klinik. „Seniorenwohnen ja“, beschreibt Bieker. „Dienstleistungen auch. Aber Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Hotels scheiden aus.“ Denn das sind die Gedanken, die vielen Einwohnern Bauchschmerzen bereiten. Was ist, wenn es keine Arbeitskräfte für die Klinik gibt? Werden dann schleichend doch Ferienwohnungen draus? Eine Geistersiedlung, in der Ferienhäuser im Winter leer stehen, soll es auf keinen Fall werden.

Gerlinde Bieker, Bürgermeisterin in Gingst Quelle: Archiv

Eigentlich müsste für den Bau der Klinik der Bebauungsplan geändert werden, meint die Bürgermeisterin. Böhme hat jedoch eine andere Vorstellung. „Es gibt eine andere Lösung“, sagt er. „Das Baurecht, was für diesen B-Plan greift, ermöglicht es, nicht störende Bauten für gesundheitliche Zwecke auch im allgemeinen Wohngebiet zu bauen“, beschreibt er. „Dazu braucht es eine Zustimmung der Gemeinde zur Bauvoranfrage.“ Diese sei in Vorbereitung und werde zeitnah beim Landkreis eingehen.

Kirche sichert sich vertraglich ab

Bei der Kirche, die sich für dieses Projekt von einigen Flächen im Plangebiet getrennt hat, hat man sich abgesichert. „In den Verträgen mit der Quartier Kapelle GmbH sind eine psychosomatische Klinik und seniorengerechtes Wohnen als zulässige Nutzung auf den Kirchengrundstücken geregelt“, schreibt Ulrike Winter vom Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis. „Etwas Anderes, z.B. ein Hotel, ist ausdrücklich vertraglich nicht gestattet.“ Es bestehe ein Rückübertragungs- und Beseitigungsanspruch. Die Baumaßnahmen auf den Kirchengrundstücken orientieren sich am Allgemeinwohl, ortsansässige Firmen sind beteiligt, heißt es weiter. Der Wirtschaftsstandort Gingst werde gefördert. Arbeitsplätze werden vor Ort geschaffen. „Wir haben Herrn Böhme als einen Geschäftsführer kennengelernt, der sich persönlich sehr für gemeinnützige Zwecke engagiert“, so Winter.

Bürgermeisterin: Noch keine Meinungsbildung

Wie es nun weitergeht? Das werden die kommenden Wochen und Monate zeigen. Während Böhme von einem durchgehend positiven Feedback aus der Gemeinde spricht, hat die Bürgermeisterin andere Erfahrungen gemacht. „Die Kommunikation zwischen der Gemeinde und dem Investor ist weitgehend eingeschlafen“, sagt sie. „Uns wurde im vergangenen Jahr ein Planungsstand vorgestellt. Dabei wurde aber nichts abgestimmt. Auch eine abschließende Meinungsbildung hat dazu noch nicht stattgefunden.“

Von Anne Ziebarth