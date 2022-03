Grimmen

Nicht einmal mehr vier Wochen Unterricht liegen vor Samanta Boy und Tom Busse. Beide besuchen die 10. Klasse der Regionalen Schule „Robert Koch“ in Grimmen. Anfang Mai beginnen ihre Abschlussprüfungen. Und dazwischen gibt es auch noch Osterferien. Doch was genau haben die Zehntklässler nach ihrem Schulabschluss und den Ferien vor? Welche Traumberufe wollen Jugendliche heutzutage ergreifen?

Bewusst für männertypischen Beruf entschieden

„Ich habe es beim Schulpraktikum im vergangenen Jahr mal mit Erzieherin versucht“, erzählt Samanta Boy. Die 17-Jährige schnupperte im Kindergarten in Kandelin in diesen Beruf – dann stand fest: Dieser frauentypische Beruf wird es für sie nicht werden. Fahrzeuglackiererin, KfZ-Mechatronikerin, Fahrzeugsattlerin oder Karosseriebau-Fahrzeugmechanikerin ist da schon eher etwas für Samanta. „80 Bewerbungen habe ich mittlerweile schon rausgeschickt“, sagt sie. Alle in Mecklenburg-Vorpommern.

Eine Zusage in einer Neubrandenburger Autolackiererei habe sie bereits in der Tasche, aber dreimal Probearbeiten stehen auch noch aus. Die will Samanta abwarten, ehe sie sich ganz konkret festlegt. „Ich habe mich bewusst für diesen eher typischen Männerberuf entschieden“, sagt sie. Sie wolle zeigen, dass sie es kann. Auf die Idee gekommen ist sie durch das in Grimmen und Umgebung allgegenwärtige Stockcar-Hobby – auch ihre Eltern waren aktive Fahrer. Und das Interesse an Fahrzeugen sei so beim Zuschauen in ihr geweckt worden.

Mehrere Berufspraktika an Regionaler Schule

In einem „Frauenberuf“ hat es dagegen Tom Busse versucht. Er absolvierte sein Schulpraktikum ebenfalls in einem Kindergarten. „Ich habe aber gemerkt, dass Erzieher zu sein, doch nicht das Richtige für mich ist“, sagt er. „Kleine Kinder können ganz schön anstrengend sein.“ Grundsätzlich findet er es aber gut, wenn Männer sich für den Erzieher-Beruf entscheiden: „Kinder brauchen auch Menschen in ihrem Alltag, die die Männerrolle vorleben“, begründet er das. „Meins war es aber nicht“, ergänzt Tom Busse.

Nach einem weiteren Praktikum in den Winterferien stand für ihn fest, dass er gern Fach-Lagerlogistiker beim Grimmener Handelshof werden möchte. „Das ist dort cool, die Mitarbeiter sind nett“, sagt er und absolviert in diesen Tagen sein Bewerbungsgespräch.

Traumberuf Bauzeichnerin

Die Schüler der Regionalen Schule in Grimmen durchlaufen jeweils in der 9. Klasse ein dreiwöchiges, in der 10. Klasse ein zweiwöchiges Praktikum, um herauszufinden, welche Berufe für sie die richtigen sein könnten und was generell gar nicht in Frage kommt. Jennifer Witt aus einer 9. Klasse testete so verschiedene Möglichkeiten beim Deutschen Roten Kreuz, war unter anderem in der Kleiderkammer, in der Kinderbetreuung und in der Pflege unterwegs. „Aber ich habe gemerkt, dass mir das alles nicht so liegt“, erzählt sie.

Ihr Traumberuf sei Bauzeichnerin. „Ich zeichne eben gern und bin in Mathe gut“, begründet sie das. Um sich ihren Berufswunsch zu erfüllen, würde die 15-Jährige auch weiter weggehen, beispielsweise nach Berlin. „Ich habe aber auch einen Betrieb, der Bauzeichner ausbildet, in Stralsund gefunden“, sagt sie.

Jennifer hat noch einen Plan B, falls es mit dem Traumberuf nicht klappt: Sie kann sich ihr Berufsleben ebenso als Zahnmedizinische Assistentin beim Kieferorthopäden vorstellen. Ihr eigener Kieferorthopäde in Greifswald, bei dem sie gute Erfahrungen gemacht habe, bilde beispielsweise aus.

Berufsorientierung hat durch Corona gelitten

Diese drei Jugendlichen scheinen ganz genau zu wissen, wie es beruflich nach der Schule für sie weitergeht. „Viele in meiner Klasse sind sich da trotz der Praktika noch gar nicht so sicher“, sagt Samanta Boy. Generell habe der Austausch zwischen Schülern und Betrieben in den vergangenen zwei Jahren durch Corona leider gelitten, die Schüler sind nicht mehr so motiviert, sagt Schulsozialpädagogin Maxi Stutz.

Regelmäßige Berufsmessen und Infonachmittage hätten nicht stattgefunden. Es gebe aber nach wie vor Firmen, die anbieten, ihre Ausbildungsmöglichkeiten vorzustellen. „Nur gegenwärtig wäre das aufgrund vieler Corona-Erkrankungen nicht sehr sinnvoll“, schränkt Maxi Stutz ein.

Um sich schon früh zu orientieren, bietet ein besonderer Aktionstag sowohl Mädchen als auch Jungen die Möglichkeit, sich in für sie eher untypischen Berufen auszuprobieren. Die bundesweit angelegten Aktionstage „Girls’Day“ und „Boys’Day“ am 28. April sollen möglichst viele der Regionalschüler nutzen, wünscht sich die Schulsozialpädagogin. Dann erhalten schon jüngere Schüler wieder die Möglichkeit, in vermeintlich untypische Berufsbilder hineinzuschnuppern und praktische Erfahrungen in der Berufswelt zu sammeln. Arbeitgeber können den Tag zur Nachwuchsgewinnung nutzen, indem sie den Schülerinnen und Schülern praktische Erfahrungen in der jeweiligen Berufswelt ermöglichen.

