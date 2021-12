Rostock

Die Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) warnen vor glatten Straßen in Mecklenburg-Vorpommern. Am Dienstag ist zunächst mit Frost und Glättegefahr durch überfrierende Nässe oder gefrierenden Regen zu rechnen. Von Westen aus wird es im Tagesverlauf dann insgesamt milder und weniger glatt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

In Ostmecklenburg und Vorpommern ist auch am Abend noch Glatteis möglich. Es werden Höchstwerte zwischen null und vier Grad erwartet. Nachts sinken die Temperaturen auf drei bis minus ein Grad - dabei kann es vor allem in Vorpommern wieder glatt werden. Streckenweise kommt es in der Nacht zu Nebel, teils mit Sichtweiten von unter 150 Metern.

In der amtlichen Wetterwarnung des DWD heißt es: „Es muss streckenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe gerechnet werden.“ Es handelt sich um eine Warnung der Stufe 1 von 3. Sie gilt vorerst bis Dienstagvormittag. Fahren Sie vorsichtig!

Hier gilt die Warnung:

Bitte fahren Sie überall vorsichtig und denken Sie daran, dass es in dieser Jahreszeit immer und überall plötzlich glatt werden kann!

Die Wettervorhersage:

Weitere Informationen zum Thema

Wie entsteht Glatteis?

Wenn Wasser oder Schnee auf Straßen gefriert, entsteht Glatteis. Ob Schnee-, Reif-, Eisglätte oder Raueis - Winterglätte sorgt im Straßenverkehr für ein erhöhtes Unfallrisiko. Übrigens: Auch durch festgefahrenen Schnee, Reif und Schneematsch kann Straßenglätte entstehen.

Wie verhalte ich mich bei Glatteis richtig?

Winterreifen sind Grundvoraussetzung für Sicherheit beim Autofahren im Winter. Doch bei Glatteis sollte man sich nicht allein auf die Winterreifen verlassen, denn bei Glatteis geraten diese ebenfalls schnell an ihre Grenzen. In diesem Fall ist fahrerisches Können das Einzige, was das Fahrzeug vor dem Ausbrechen bewahren kann. Den Witterungsverhältnissen angepasstes sowie vorausschauendes Fahren sind daher unerlässlich.

Von RND