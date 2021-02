Glätteunfälle in MV: So sieht es derzeit in den Notaufnahmen aus

Rostock

Schnee und Eis sorgen derzeit für mehr Arbeit in den Unfallambulanzen des Landes. So hat unter anderem die chirurgische Notaufnahme der Uniklinik Rostock derzeit ein erhöhtes Patientenaufkommen.Trotz Corona-Pandemie sei das Team gut auf die Situation vorbereitet, heißt es aus der größten Klinik des Landes.

Einen Anstieg gebe es vor allem bei Verletzungen der oberen Extremitäten. „Die Zahl der handgelenksnahen Speichenbrüche und Oberarmkopffrakturen liegt etwa dreimal höher als im Jahresdurchschnitt. Weiterhin haben auch die Sprunggelenksbrüche um mehr als das Doppelte zugenommen, hüftnahe Frakturen auch jüngerer Patienten haben ebenfalls, wenn auch nicht so stark, zugenommen“, sagt der Chef der Unfallchirurgie, Thomas Mittlmeier. Betroffen seien alle Altersgruppen.

Rad- und Rodelunfälle

Vor allem Radfahrer würden die Bodenhaftung auf zugeschneiten oder freigefegten Eisflächen verlieren – typischerweise seien dann Schlüsselbeinbrüche und Radiuskopfbrüche die Folge. „Auch Rodelunfälle haben wir so einige behandelt. Die allermeisten enden jedoch mit Platz- und Schürfwunden. Allerdings gab es dabei auch so manche Sprunggelenksfraktur nach Stürzen mit dem Schlitten“, so der Mediziner.

Erst am Sonntag war bei einem Unfall an einem Rodelberg nahe Roggentin (Landkreis Rostock) eine Frau schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag erklärte, war der Schlitten der Geschädigten am Auslauf der Kösterbecker Berge gegen einen Baum geprallt, wobei sie an der Schulter verletzt wurde. Kurz zuvor soll sie mit einem anderen Rodler kollidiert sein.

Lockdown hat Einfluss

Schwere Verkehrsunfälle seien, so die Uniklinik, bislang nicht häufiger als üblich zu verzeichnen. Ein Grund sei vermutlich der coronabedingte Lockdown mit deutlich weniger Berufsverkehr. Allerdings gehen die Menschen derzeit häufiger und ausgiebiger spazieren – das erhöhe wiederum die Unfallgefahr. „Unsere Patienten waren meist auf Nebenstraßen unterwegs, auf denen dürftig bis gar nicht geräumt wird. Sie erleiden oftmals Brüche des Hand- oder Sprunggelenks, aber auch sehr ernsthafte Verletzungen wie Brüche des Schenkelhalses kommen vor“, berichtet Thomas Mittlmeier.

Viele kleinere Unfälle

Durch den Lockdown gebe es nach Einschätzung vom Chef der Unfallchirurgie am Klinikum Südstadt, Thomas Westphal, insgesamt weniger witterungsbedingte Unfälle als bei einem solchen Wetter in Vor-Corona-Zeiten. Dennoch werden auch die Südstadtklinik derzeit mehr Knochenbrüche und schneebedingte Verletzungen behandelt. „Am Wochenende hatten wir einen deutlichen Anstieg an Glätteunfällen zu verzeichnen, es gibt reichlich zu tun“, bestätigt Dr. Thomas Westphal. Der Anstieg sei auch auf das Freizeitsportverhalten zurückzuführen, viele nutzen die ungewohnten Wintersportmöglichkeiten. Das führe zu kleineren Unfällen. „Überwiegend behandeln wir dementsprechend auch kleinere Frakturen“, so Westphal.

Von Katharina Ahlers